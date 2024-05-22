Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

Geniş Video İzle

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için bugün başkent Tahran'da yapılan cenaze töreni büyük kalabalıklara ev sahipliği yaptı. Cenaze töreninden servis edilen görüntülerde Reisi ile kazada ölen kişilerden birinin tabutunun üzerindeki siyah türban dikkat çekti. Dünyaca ünlü Associated Press haber ajansı, bu türbanın ölen kişinin Hz. Muhammed'in soyundan biri olduğunu göstermek için konulduğunu yazdı.

22.05.2024 15:55  Güncelleme: 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Helikopterlerinin düşmesi sonucu ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki altı kişi için bugün başkent Tahran'da yapılan cenaze töreni, İran'ın Ruhani Lideri Ayetullah Hamaney'in Tahran Üniversitesi'nde kıldırdığı namazla başladı. Daha sonra İran bayrağına sarılı tabutlar, omuzlarda bir araca taşındı ve çok büyük bir kalabalığın toplandığı Tahran'ın merkezindeki Azadi Meydanı'na götürüldü.

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

SİYAH TÜRBAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Tahran'daki gelişmeleri yakından takip eden Associated Press haber ajansı, Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen törendeki dikkat çeken detayları okuyucuları ile paylaştı. AP'nin geçtiği görüntülerde, helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve İranlı yetkililerin tabutlarının İran bayraklarına sarılı olduğu görüldü. Merhum Cumhurbaşkanı Reisi ile kazada ölen kişilerden birinin tabutunun üzerinde siyah bir türban yer aldı. AP, bu türbanın ölen kişinin Hz. Muhammed'in soyundan biri olduğunu göstermek için konulduğunu yazdı.

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

DİLLERDE TEK BİR SLOGAN VARDI

Cenaze namazı sonrası, Reisi'nin tabutunun "Amerika'ya Ölüm!" sloganları eşliğinde omuzlarda taşındığını yazan AP, cenazelerin taşındığı kamyonun binlerce kişi tarafından takip edildiğini belirtti.

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

TÜM GÖZLER HAMANEY'İN OĞLUNA ÇEVRİLDİ

Reisi'nin Pazar günü helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi, sağlık durumu uzun süredir ilgi odağı olan 85 yaşındaki dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in yerine kimin geçeceği konusunda artan spekülasyonları da artırdı. ABD'li New York Times gazetesine göre Reisi dini liderin yerine geçebilecek potansiyel bir aday olarak görülüyordu ancak ölümü sonrası gözler Hamaney'in oğluna çevrildi.

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR

AFP haber ajansı Reisi'nin ölümü sonrası İran'da kartların yeniden dağıtıldığını iddia etti ve Hamaney'in 54 yaşındaki oğlu Mücteba Hamaney ile ilgili bilgileri okuyucuları ile paylaştı. Mücteba Hamaney'in kamuoyunda nadiren görülen ancak perde arkasında son derece etkili olan ve ABD tarafından yaptırım uygulanan belirsiz bir figür olduğunu öne süren AFP, Hamaney'in oğlunu "gölgelerdeki merkezi aktör" olarak tanımladı.

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi\'nin cenazesinde dikkat çeken detay

Associated Press, İbrahim Reisi, Helikopter, Tahran, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
15:21 Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş’la yollarını ayırdı Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'la yollarını ayırdı
15:10 Bedia Teymur’dan ’’Reisi’nin helikopterini İsrail düşürdü’’ tezini çürütecek analiz Bedia Teymur'dan ''Reisi'nin helikopterini İsrail düşürdü'' tezini çürütecek analiz
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
14:02 Kelly Rowland, Cannes Film Festivali’nde güvenlik görevlisini azarladı Kelly Rowland, Cannes Film Festivali'nde güvenlik görevlisini azarladı
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:31 Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs’a dava açtı Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs'a dava açtı
13:26 Kanaldaki obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi Kanaldaki obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 16:19:23. #1.13#
SON DAKİKA: Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement