''Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor'' demişti! İşin aslı hiç de öyle değil - Son Dakika
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''Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor'' demişti! İşin aslı hiç de öyle değil

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\'\'Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor\'\' demişti! İşin aslı hiç de öyle değil
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\'\'Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor\'\' demişti! İşin aslı hiç de öyle değil
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İsmail Kartal'ın "Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor" sözlerinin ardından Fenerbahçe'nin geçmiş sezonlardaki derbi sonuçları dikkat çekti.

Galatasaray'a 2-1 mağlup olunan derbinin ardından basın toplantısında "Derbi kazanmadan şampiyon olabileceğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

9 SEZONDA SADECE 2 ŞAMPİYONLUK

İsmail Kartal'ın bu sözlerinin ardından yapılan araştırmaya göre; Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde sezonun ilk yarısında hem Galatasaray'a hem de Beşiktaş'a mağlup olduğu 9 sezonda yalnızca 2 kez mutlu sona ulaştığı görüldü. 

''Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor'' demişti! İşin aslı hiç de öyle değil

7 SEZON ŞAMPİYONLUK KAÇTI

Fenerbahçe, lig tarihinde ilk devrede iki ezeli rakibine birden puan kaybettiği 9 sezonun 7'sinde şampiyonluk yarışını zirvede tamamlayamadı. Sarı-lacivertli ekibin bu kötü tabloya rağmen zafere ulaştığı istisnai dönemler ise 1960-61 ve 2004-05 sezonları oldu. 2004-2005 sezonunda ilk yarıda Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a ise 1-0 yenilen Fenerbahçe, Christoph Daum yönetiminde sezon sonunda 80 puan toplayarak şampiyonluk ipini göğüsledi. 1960-1961 sezonunda ise ilk devrede Galatasaray'a 5-0, Beşiktaş'a ise 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, sezon genelinde topladığı 61 puanla ligi şampiyon olarak bitirmeyi başardı.

''Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor'' demişti! İşin aslı hiç de öyle değil

İKİNCİ YARIDA DERBİ GALİBİYETİ ŞART

Ancak bu iki şampiyonluk sezonunun ortak noktası, derbi zaferlerinin tamamen eksik kalmamasıydı. Fenerbahçe, ilk yarılarında iki rakibine de yenilip şampiyon olduğu her iki sezonda da ligin ikinci yarısında en az bir derbi galibiyeti elde etti. Sarı-lacivertliler 1960-61'in ikinci devresinde Beşiktaş'ı, 2004-05'in ikinci devresinde ise Galatasaray'ı 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. 

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İsmail KartalFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal:
    İsmail Hoca Montella gibi yapma. Montella da baya bir saçmalamıştı. Sen düzgün bir adamsın. İstifa et olay bitsin. Çünkü zorlama açıklamalar seni tutarsız bir konuma sürüklüyor. 3 0 Yanıtla
  • Semih Aydın Semih Aydın:
    sakın hoca ayrılma kal fenede önümüzdeki maçlara bakırız 1 0 Yanıtla
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Aziz Yıldırım da farkında şampiyonluk gitti değilse kartal çoktan uçmuştu ... 0 0 Yanıtla
  • jgk2s7fwgr jgk2s7fwgr:
    Aziz Başkan İsmail Kartal beş sene kalın biz daha çok şampiyon oluruz sayenizde 0 0 Yanıtla
  • bygh72qmhm bygh72qmhm:
    ZÜĞÜRT TESELLİSİ ?? 0 0 Yanıtla
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