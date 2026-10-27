Galatasaray\'ın parlayan yıldızı Batrakov

Galatasaray'ın 21 yaşındaki genç yıldızı Aleksey Batrakov, sergilediği performans ve göstermiş olduğu hızlı yükselişle sarı-kırmızılı camianın odak noktası haline geldi.

YÜKSELEN FORMUYLA TAM NOT ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona ve Lille karşılaşmalarında fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çeken Rus futbolcu, son olarak Fenerbahçe derbisinde de sahne aldı. Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı dev mücadelede sergilediği etkili futbolla galibiyetin mimarlarından biri olan Batrakov, sahadaki duruşuyla tam not aldı.

YÜZLERİ GÜLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

Avrupa kulvarındaki skorer kimliğini ligdeki dev maça da taşıyan 21 yaşındaki yetenek, Ederson'a çok zorlu anlar yaşattı. Batrakov, gösterdiği üstün performansla spor kamuoyunun da takdirini topladı. Genç oyuncunun form grafiği, teknik ekibin de yüzünü güldürmeye devam ediyor.