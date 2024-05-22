Sosyal medya platformu X, Türkiye\'de ofis açıp temsilci atadı

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Sosyal medya platformu X'in Türkiye'de ofis açarak bir temsilci atadı. Gelişmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu. Uraloğlu, "X temsilcilik açmasaydı bant daraltma cezasıyla karşı karşıya kalacaktı." dedi.

"TEMSİLCİ ATAMAMIŞLARDI AMA İLETİŞİMİMİZ VARDI"

Bakan Uraloğlu, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Temsilci atamamışlardı ama iletişimimiz vardı. Son zamanlarda reklam yasağı koyduk. Nispeten etkili oldu. Bir önceki kabinede de gündeme geldi. Bant daraltma kararı aldık kendilerine bildirdik. Sosyal medya platformu X Türkiye'de temsilcilik açtı."

REKLAM YASAĞINDAN SONRA BANT DARALTMASI UYGULANACAKTI

Türkiye'de temsilcilik açması konusunda uyarılan sosyal medya platformu X'e temsilcilik açılana kadar reklam yasağı getirilmişti.

Geçtiğimiz aylarda X'e ek yaptırım olarak bant daraltma cezasının verilip verilmeyeceği konusundaki soru üzerine Uraloğlu, "Hala 'X' Türkiye'ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devam ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bant daraltma da gündemimizde." sözlerini kullanmıştı.