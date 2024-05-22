Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor

Geniş Video İzle

İngiltere'de erken genel seçimin tarihi belli oldu. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kral Charles'tan parlamentonun feshini istediğini ve Charles'ın ise bunu kabul ettiğini söyledi. Başbakan Sunak, ülkedeki genel seçimin ise 4 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

22.05.2024 19:18  Güncelleme: 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kral Charles'tan parlamentonun feshini istediğini ve ocak ayında yapılması planlanan genel seçimin ise erkene alınarak 4 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

"KRALDAN PARLAMENTONUN FESHİNİ İSTEDİM"

Başbakan Sunak, başkent Londra'daki Downing Caddesi'nde yaptığı konuşmada, ülkenin 4 Temmuz Perşembe günü sandık başına gideceğini söyledi. Sunak, "Bugün erken saatlerde Majesteleri Kral ile parlamentonun feshedilmesi talebinde bulundum. Kral bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz'da genel seçim yapacağız." dedi.

"SEÇİM, SOĞUK SAVAŞ'IN SONA ERMESİNDEN BU YANA OLDUĞUNDAN DAHA TEHLİKE BİR DÖNEMDE GERÇEKLEŞECEK"

Sunak, bu seçimin dünyanın "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana olduğundan daha tehlikeli" bir dönemde gerçekleşeceğini söyledi. Sunak'ın bu açıklaması, Kabine Toplantısı'nın ardından geldi.

Avam Kamarası'ndaki Başbakan Soruları (PMQ'lar) oturumu sırasında İskoç Ulusal Partisi'nin Westminster lideri Stephen Flynn, Sunak'a seçim yapmaktan "korkup korkmadığını" sordu. Başbakan, seçimlerin daha önce defalarca dile getirildiği gibi yılın ikinci yarısında yapılacağını söyledi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın da, seçim duyurusuna yanıt olarak bugün ilerleyen saatlerde ulusa sesleneceği bildirildi.

30 MAYIS'TA PARLAMENTO FESHEDİLECEK

Diğer taraftan ülkede 4 Temmuz'da gerçekleşecek seçim öncesi parlamento 24 Mayıs'ta tatile girecek. 30 Mayıs'ta ise feshedilecek. Seçim sonrası yeni parlamento, 17 Temmuz'da göreve başlayacak.

Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz\'da erken seçime gidiyor

Kral Charles, Rishi Sunak, Parlamento, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yıldıray yanık: İnşallah bir emekli olarak Türkiye'dede acil erken seçim bekliyoruz 3 1 Yanıtla

20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 ülkenin Filistin’i tanıma kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararına ilk yorum
20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
18:40 Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis’e geliyor Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
19:18 Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz’da erken seçime gidiyor Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor
18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
17:46 Motokurye Ata’nın katili için istenen ceza belli oldu Motokurye Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu
17:23 Erdoğan’ın 34 yıl sonra gelen “seferberlik“ hamlesi ne anlama geliyor AK Parti’den açıklama var Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
17:08 Adnan Oktar: Reisi’ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var Adnan Oktar: Reisi'ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var
16:55 Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı
16:34 Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 20:55:33. #1.13#
SON DAKİKA: Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement