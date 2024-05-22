İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kral Charles'tan parlamentonun feshini istediğini ve ocak ayında yapılması planlanan genel seçimin ise erkene alınarak 4 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.
Başbakan Sunak, başkent Londra'daki Downing Caddesi'nde yaptığı konuşmada, ülkenin 4 Temmuz Perşembe günü sandık başına gideceğini söyledi. Sunak, "Bugün erken saatlerde Majesteleri Kral ile parlamentonun feshedilmesi talebinde bulundum. Kral bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz'da genel seçim yapacağız." dedi.
Sunak, bu seçimin dünyanın "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana olduğundan daha tehlikeli" bir dönemde gerçekleşeceğini söyledi. Sunak'ın bu açıklaması, Kabine Toplantısı'nın ardından geldi.
Avam Kamarası'ndaki Başbakan Soruları (PMQ'lar) oturumu sırasında İskoç Ulusal Partisi'nin Westminster lideri Stephen Flynn, Sunak'a seçim yapmaktan "korkup korkmadığını" sordu. Başbakan, seçimlerin daha önce defalarca dile getirildiği gibi yılın ikinci yarısında yapılacağını söyledi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın da, seçim duyurusuna yanıt olarak bugün ilerleyen saatlerde ulusa sesleneceği bildirildi.
Diğer taraftan ülkede 4 Temmuz'da gerçekleşecek seçim öncesi parlamento 24 Mayıs'ta tatile girecek. 30 Mayıs'ta ise feshedilecek. Seçim sonrası yeni parlamento, 17 Temmuz'da göreve başlayacak.
Son Dakika › Dünya › Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor - Son Dakika
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