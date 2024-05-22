Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim - Son Dakika
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Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim

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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı lacivertlilerin sezonu şampiyon tamamlaması halinde başkan adaylığından çekileceğini duyurdu.

22.05.2024 17:51  Güncelleme: 18:02
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski başkanı ve gelecek seçim için de adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLSUN ADAYLIKTAN ÇEKİLİRİM"

Sarı-lacivertlilerin geleceği hakkında konuşan Yıldırım, " Galatasaray'a karşı üstünlüğümüzü son dönemlerde kaybettik. Gittik yendik iyi oldu. Çocukların hepsi okula formalarla gitti. O mutluluğu hep beraber yaşadık. Biz Galatasaray'ı her zaman yeneriz. Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa, şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim" dedi.

"YALAN SÖYLEMESİNLER"

Öte yandan Jose Mourinho hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldırım, " Beşiktaş, Jose Mourinho için '7 milyon euro'ya anlaştık' diyormuş. Üstüne 5 daha vereyim, 12'ye anlaşsınlar. Yalan konuşuyorlar. Bazı insanların tetikçiliğini yapmaya çalışıyorlar. Yakışmıyor Beşiktaş'a. Yanlış yapıyorlar. Çok şey söylerim ayıp olur. Buradan Sayın Hasan Arat'a söyleyeyim. Bu tip şeylerden vazgeçsinler. 7 milyon euro'ya geliyorsa, biz çekilelim. Bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Ayıp, beni daha fazla konuşturmasınlar. Birbirimize saygılı olacağız. Jose Mourinho, 'Reklam çekimi için İstanbul'a geldiğimde, Beşiktaş'tan 2 kişi otele geldi. Onlarla sohbet ettik' dedi. 'Öyle bir görüşmemiz olmadı' dedi. Konu budur" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ozgur Turker: Bir basin toplantisi hem FB’yi kenetlemeye hem de GS’yi 10 kisi yenmeye yetti. Golgesi yetiyor baskanin. Gerisi teferruat. Bence sampiyon olursak da cekilmesin. Baskanin daha yapacagi isler vardi, yediler. Kisilerle isi yok bu adamin, sistemlerle isi var. Ali Koc gibi bireylere cikisip sonuc alamayacagina sisteme karsi yenil, en azindan bir kac kisiyi de alirsin asagiya. 22 6 Yanıtla
  • Mesut Çakar: Sen varya adamın kralısın Aziz başkan…Gerçek bir Fenerbahçeli Gerçek bir vatansever 19 2 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu: İşte Fenerbahçe lilik dersi 16 5 Yanıtla
  • ALİÇO null: ne biliyorsan hepsini söyle boş konuşma 4 8 Yanıtla
  • Kadir Can: GS bı hata yaptı beraberlik yetiyor diye saldirmadi kendi evinde niye yenemedin aziz GS yi hakem arda kardeşinize dua edin ilk maç penaltimizi yedi saçma sapan bir gol attılar sanki GS üstünlük sağlamış şampiyon GS aziz hazır ol adayliga 5 3 Yanıtla
  • Levent Tasdelen: adaysın yani :)) 8 0 Yanıtla
    Salih Akinci: Müneccimle bir gece geçirdin heralde. 6 4 Batıkan Gültekin: Müneccim olmaya gerek yok boşa gaza gelmeyin fenerliler:)) 2 1
  • Koray ERDOGAN: Seni başkan yapıcaz. Fenerbahçe sampiyon olamiyacagini iyi biliyorsun 4 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: yemedi demek istemiş 3 1 Yanıtla
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