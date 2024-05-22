Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski başkanı ve gelecek seçim için de adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLSUN ADAYLIKTAN ÇEKİLİRİM"

Sarı-lacivertlilerin geleceği hakkında konuşan Yıldırım, " Galatasaray'a karşı üstünlüğümüzü son dönemlerde kaybettik. Gittik yendik iyi oldu. Çocukların hepsi okula formalarla gitti. O mutluluğu hep beraber yaşadık. Biz Galatasaray'ı her zaman yeneriz. Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa, şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim" dedi.

"YALAN SÖYLEMESİNLER"

Öte yandan Jose Mourinho hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldırım, " Beşiktaş, Jose Mourinho için '7 milyon euro'ya anlaştık' diyormuş. Üstüne 5 daha vereyim, 12'ye anlaşsınlar. Yalan konuşuyorlar. Bazı insanların tetikçiliğini yapmaya çalışıyorlar. Yakışmıyor Beşiktaş'a. Yanlış yapıyorlar. Çok şey söylerim ayıp olur. Buradan Sayın Hasan Arat'a söyleyeyim. Bu tip şeylerden vazgeçsinler. 7 milyon euro'ya geliyorsa, biz çekilelim. Bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Ayıp, beni daha fazla konuşturmasınlar. Birbirimize saygılı olacağız. Jose Mourinho, 'Reklam çekimi için İstanbul'a geldiğimde, Beşiktaş'tan 2 kişi otele geldi. Onlarla sohbet ettik' dedi. 'Öyle bir görüşmemiz olmadı' dedi. Konu budur" ifadelerini kullandı.