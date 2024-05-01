İYİ Parti'deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu

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İYİ Partinin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, görevi Meral Akşener'den devraldı. Törende Akşener ile Dervişoğlu'nun karşılıklı oturarak çay içtiği esnada kısa bir sessizlik hakim oldu. Dervişoğlu'nun "Çok sessiz oldu" demesiyle Akşener ve odada bulunan İYİ Partililer kahkahalara boğuldu.

01.05.2024 22:11  Güncelleme: 22:21
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İYİ Parti'de devir teslim törenine sessizlik damgasını vurdu. 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, görevi Meral Akşener'den devraldıktan sonra kısa bir süre sessizlik yaşandı. O anlarda kameralar da kayıttaydı.

2017 yılında siyaset sahnesine çıkan İYİ Parti'deki ilk genel başkan değişimi resmen bugün tamamlandı. Ankara'daki İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreninde Meral Akşener, mazbatayı Müsavat Dervişoğlu'na teslim etti.

İYİ Parti'deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu

MAKAM ODASINDAKİ SESSİZLİK GÜLDÜRÜ

Görevi devreden Akşener, Dervişoğlu ile karşılıklı oturarak çay içip sohbet etti. Bu esnada makam odasına bir süre sessizlik hakim oldu. Kameraların da kayıtta olduğu o anlarda Dervişoğlu "Çok sessiz oldu." deyince Akşener ve odada bulunan partililer kahkahalara boğuldu.

İYİ Parti'deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu

"GÜLDÜRÜNCEYE KADAR CANIM ÇIKTI"

Dervişoğlu'nun sözleri sonrası Akşener de yanıt olarak "Valla Enver başkan şahit, arkadaşları güldürünceye kadar canım çıktı." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu

"BİR SANDALYE DEĞİL, BİR BİRİKİMİ DEVREDİYORUM"

Kurumsallığı oluşan bir siyasi parti olduklarını belirten Akşener, "Ben Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'na bir sandalye devretmiyorum, bir birikimi de devrediyorum. Bu hepimizin ortak birikimi." dedi.

İYİ Parti'deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu

Devir teslimin ardından Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'i partililerin alkışları arasında aracına kadar uğurladı. Akşener, kapıda partililerle vedalaştı.

İYİ Parti\'deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika İYİ Parti'deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Abuzer Kadayıf: Ne kadar gündemi meşgul ettiler bu son olsun inşallah 1 0 Yanıtla

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