Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı - Son Dakika
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Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, canlı yayınında bazı kulüp yöneticilerini eleştirdi. Büyükekşi, bazı kulüp yöneticilerinin, şiddeti, küfürü, kaosu ve tehditi ön plana çıkardıklarını, bu durumun futbolun marka değerini aşağı çektiğini belirtti.

22.05.2024 16:05  Güncelleme: 16:15
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TRT Spor canlı yayınına bağlandı ve Türk futbolunun gündemiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair konuşan Büyükekşi, "Göreve devam ederseniz, takımlarımızın gelecek sezon Avrupa'da başarılı olabilmesi için onlara kolaylık sağlaması açısından yönetimsel planlarınız var mı?" sorusuna Büyükekşi, "Bunları daha sonra konuşuruz. Çok müsait bir durumda değilim" dedi.

"BAZI YÖNETİCİLER ŞİDDETİ, KÜFRÜ, KAOSU, TEHDİTİ ÖN PLANA ÇIKARDI"

"Özellikle şunun altını çiziyorum." diyerek sözlerini sürdüren Büyükekşi, "Bu sezon maalesef bazı maçlarda kulüp yöneticilerinin istenmeyen davranışlarıyla karşılaştık. Futbol dünyanın en sevilen sporu. Dostluğu, kardeşliği gösteren bir oyun olduğunu unutan bazı kulüp yöneticileri, daha çok şiddeti, küfürü, kaosu, tehditi ön plana çıkardılar. Futbolun marka değerini aşağı çektiler. Bunlardan bir an önce sıyrılıp, olması gereken dostluk, barış, kardeşlik, gösteri olgusu öne çıksın istiyoruz. Toplumun bu konuda birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde olması için tüm paydaşların bir arada olması gerekiyor. Tüm futbol ailesini bu şekilde hareket etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi\'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Serdar Ozen: Koç billuru yemeye hazır ol . 6 9 Yanıtla
  • Mustafa Akdeniz: Futbolun değerini düşürmeden bahsedene bak 7 4 Yanıtla
  • ahmet demir: acı var bağırıyorr 4 4 Yanıtla
  • Ahmet ÖZTÜRK: Hakemleri talimatla yönete yönete futbolumuzda marka değeri mi bıraktın? 6 1 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Büyükekşi sana yeter diyoruz yeteeeeeeer 4 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: Günaydin Güzellik uykusundan uyandınız mı 4 0 Yanıtla
  • ahmet demir: ŞU SIFATA Bİ BAKIN BAKAN TÜLÜRÜRMÜ TÜKÜRMWZMİ ALLAH NURU PİRİ ALMIŞ YÜZÜNDEN 3 1 Yanıtla
  • Turan Akhan: seni koruyan sistem 16 yaşındaki askeri okuldaki çocukların hayallerini caldi 0 0 Yanıtla

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