Menemen\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Menemen'de coşkuyla kutlandı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, koltuğunu dördüncü sınıf öğrencisi Aybüke Kara'ya bırakırken, minik başkan da yaşıtlarını Menemen Belediyesi tarafından Türkiye'nin en büyüğü olarak açılan tematik çocuk oyun köyüne davet etti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Menemen'de renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünde, İlçede etkinliklerin ilk adresi belediye binası oldu. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, koltuğunu bir günlüğüne 9 Eylül İlkokulu'ndan dördüncü sınıf öğrencisi Aybüke Kara'ya devretti. Okulunun müdür yardımcısı Çiçek Güldaş ve öğretmeni Mehmet Sait Yalçın ile birlikte geldiği belediyede başkanlık koltuğuna geçen minik başkan, Menemenli çocuklar başta olmak üzere tüm çocukları Menemen Belediyesi tarafından açılan Türkiye'nin en büyük tematik çocuk oyun köyüne gelerek hem eğlenip hem de öğrenmeye davet etti. Menemen'in çocuk başkanı ayrıca ilçede yapımı devam eden Ege'nin en büyük kütüphaneleri hakkında da Başkan Pehlivan'dan bilgi aldı.

"Yarınlarımız evlatlarımız için hep çok çalışacağız"

Koltuğunu devreden Başkan Aydın Pehlivan, Aybüke Kara'ya, "Kader gayrete aşıktır. Sizler çok çalışarak, bu ülkenin yarınları olacaksınız. Bizlerin ortaya koyduğu her hizmeti, ülkemize ve insanlığa daha da geliştirerek yayacaksınız. İstiklalimizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk nasıl ki çocukların önemini ve yarınları görerek, çalışmalarını bu doğrultuda yaptıysa, biz de en büyük yatırımımızı çocuklarımız ve gençlerimiz için yapıyoruz. Eğitim desteklerimiz, kütüphanelerimiz, çocuk köyümüz ve nice hizmetimizle, yarınımız olan evlatlarımızın hizmetindeyiz" dedi.

Geçit töreni kırmızı beyaza boyandı

Belediyedeki görev devir tesliminin ardından Başkan Pehlivan, Cumhuriyet Meydanı'nda çelen törenine katılarak, Menemen Belediyesi'nin çelengini Atatürk Anıtı'nın önüne koydu. Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, siyasi partiler ve STK'ların temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı çelenk töreni sonrası geçit töreni alanına geçildi. Bando eşliğinde gerçekleştirilen geçit sonrası Menemenli öğrencilerin halk dansları ve gösterileri büyük alkış aldı. Vatandaşların da ellerinde ay yaldızlı bayraklarla yoğun katılım gösterdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geçit töreni, büyük bir coşkuyla son buldu. - İZMİR