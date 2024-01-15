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Menemen FK, Karaman FK ile berabere kaldı - Son Dakika
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Menemen FK, Karaman FK ile berabere kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ikinci devrenin ilk maçında Karaman FK ile 1-1 berabere kalarak 4 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı. Menemen FK, play-off hattında olmasına rağmen averajla play-off barajının dışında kaldı.

Menemen FK, Karaman FK ile berabere kaldı
15.01.2024 - 12:55,  Güncelleme: 12:56
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ikinci devrenin ilk maçında Karaman FK ile 1-1 berabere kalarak 4 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk devrenin son 4 maçında kayıp yaşamayan ve 4'te 4 yapan Menemen FK, bu seriyi devam ettirmek için ikinci yarının ilk maçında Karaman FK ile karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadyumunda oynanan müsabaka iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip, 4 maçlık aranın ardından sonra puan kaybı yaşamış olurken, ikinci devreye de istediği bir başlangıç yapamamış oldu.

Öte yandan devre arasına play-off hattında giren Menemen FK, Karaman FK beraberliğiyle 32 puana yükselmesine rağmen rakiplerinin kazanmasıyla birlikte averajla play-off barajının dışında kaldı. Sarı-lacivertliler, gelecek hafta birebir rakibi olan Isparta 32 Spor'u mağlup ederek tekrar üst sıralara yükselmek istiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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