Menemen Belediyesi, Ulukent Semt Polikliniği ve Asarlık Aile Sağlık Merkezi\'ni açılışa hazırlanıyor

Menemen Belediyesi, ilçeye kazandıracağı Ulukent Semt Polikliniği ve Asarlık Aile Sağlık Merkezi açılış için gün sayıyor. İki tesisi de bu ay içinde Sağlık Bakanlığına teslim edeceklerini belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen'in sağlık altyapısını güçlendirmek için sağlık merkezlerimizi yapıyoruz. Yeni sağlık tesislerimizle birlikte vatandaşlarımıza; daha etkin, çağdaş ve kaliteli sağlık hizmeti sunma hedefi taşıyoruz. Yakın zamanda Yahşelli bölgemize yeni bir devlet hastanesi kazandırmak için hazırlıklarımız tamamlanıyor" dedi.

Eğitim, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda başladığı ve kazandırdığı projelerle Menemen'in çehresini değiştiren Menemen Belediyesi, sağlık yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, kısa süre önce temelleri atılan Ulukent Semt Polikliniği ve Asarlık Aile Sağlık Merkezi inşaatlarında sona doğru gelindi.

"Sağlık önceliğimiz"

Her iki sağlık tesisi hakkında bilgi veren Başkan Pehlivan, "Sağlık; toplumların temel taşlarından biridir ve bizler kıymetli vatandaşlarımızın sağlığını koruma ve geliştirme sorumluluğunu her zaman ön planda tutuyoruz. Yöre sakinlerimizin ihtiyacı doğrultusunda geçtiğimiz eylül ayında 550 metrekare alan üzerine temelini attığımız Ulukent Semt Polikliniğindeki inşaat çalışmalarımızın sonuna geldik. Bu ay içinde Sağlık Bakanlığımıza devredeceğimiz tesisimizde; 4 uzman, 2 pratisyen hekim ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte; çocuk hastalıkları, genel cerrahi, kadın doğum ve dahiliye poliklinikleri, küçük müdahale, acil, EKG, kan alma, laboratuar ve röntgen birimleri yer alacak. Tesisimizin, 7/24 esasına dayalı hizmet vermesi planlanıyor" dedi.

Asarlık'a kazandırılacak aile sağlığı merkezinin de önemli bir ihtiyacı gidereceğini ifade eden Başkan Pehlivan, "Halkımızın sağlığı önceliğimizdir. İlçe Sağlık Müdürlüğümüze devredeceğimiz yeni sağlık tesisimizle birlikte, vatandaşlarımıza; daha etkin, çağdaş ve kaliteli sağlık hizmeti sunma hedefini taşıyoruz. Sağlıklı bir Menemen için sağlıklı bir gelecek için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Menemenli hemşehrilerim her şeyin en iyisini hak ediyor. En iyilerle de buluşturmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - İZMİR