 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Menemen Belediyesi, Ulukent Semt Polikliniği ve Asarlık Aile Sağlık Merkezi'ni açılışa hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Menemen Belediyesi, Ulukent Semt Polikliniği ve Asarlık Aile Sağlık Merkezi'ni açılışa hazırlanıyor

Menemen Belediyesi, Ulukent Semt Polikliniği ve Asarlık Aile Sağlık Merkezi'ni bu ay içinde Sağlık Bakanlığı'na teslim edecek. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yeni sağlık tesisleriyle vatandaşlara daha etkin, çağdaş ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Yahşelli bölgesine yeni bir devlet hastanesi kazandırmak için hazırlıkların tamamlandığı da açıklandı.

Menemen Belediyesi, Ulukent Semt Polikliniği ve Asarlık Aile Sağlık Merkezi\'ni açılışa hazırlanıyor
15.01.2024 - 15:15,  Güncelleme: 15:18
Abone Ol

Menemen Belediyesi, ilçeye kazandıracağı Ulukent Semt Polikliniği ve Asarlık Aile Sağlık Merkezi açılış için gün sayıyor. İki tesisi de bu ay içinde Sağlık Bakanlığına teslim edeceklerini belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen'in sağlık altyapısını güçlendirmek için sağlık merkezlerimizi yapıyoruz. Yeni sağlık tesislerimizle birlikte vatandaşlarımıza; daha etkin, çağdaş ve kaliteli sağlık hizmeti sunma hedefi taşıyoruz. Yakın zamanda Yahşelli bölgemize yeni bir devlet hastanesi kazandırmak için hazırlıklarımız tamamlanıyor" dedi.

Eğitim, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda başladığı ve kazandırdığı projelerle Menemen'in çehresini değiştiren Menemen Belediyesi, sağlık yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, kısa süre önce temelleri atılan Ulukent Semt Polikliniği ve Asarlık Aile Sağlık Merkezi inşaatlarında sona doğru gelindi.

"Sağlık önceliğimiz"

Her iki sağlık tesisi hakkında bilgi veren Başkan Pehlivan, "Sağlık; toplumların temel taşlarından biridir ve bizler kıymetli vatandaşlarımızın sağlığını koruma ve geliştirme sorumluluğunu her zaman ön planda tutuyoruz. Yöre sakinlerimizin ihtiyacı doğrultusunda geçtiğimiz eylül ayında 550 metrekare alan üzerine temelini attığımız Ulukent Semt Polikliniğindeki inşaat çalışmalarımızın sonuna geldik. Bu ay içinde Sağlık Bakanlığımıza devredeceğimiz tesisimizde; 4 uzman, 2 pratisyen hekim ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte; çocuk hastalıkları, genel cerrahi, kadın doğum ve dahiliye poliklinikleri, küçük müdahale, acil, EKG, kan alma, laboratuar ve röntgen birimleri yer alacak. Tesisimizin, 7/24 esasına dayalı hizmet vermesi planlanıyor" dedi.

Asarlık'a kazandırılacak aile sağlığı merkezinin de önemli bir ihtiyacı gidereceğini ifade eden Başkan Pehlivan, "Halkımızın sağlığı önceliğimizdir. İlçe Sağlık Müdürlüğümüze devredeceğimiz yeni sağlık tesisimizle birlikte, vatandaşlarımıza; daha etkin, çağdaş ve kaliteli sağlık hizmeti sunma hedefini taşıyoruz. Sağlıklı bir Menemen için sağlıklı bir gelecek için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Menemenli hemşehrilerim her şeyin en iyisini hak ediyor. En iyilerle de buluşturmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Menemen Belediyesi, Asarlık, Menemen, Aydın, Belediye, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menemen Belediyesi, Ulukent Semt Polikliniği ve Asarlık Aile Sağlık Merkezi'ni açılışa hazırlanıyor - Son Dakika


14:37
Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30
Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25
Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:07
3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
14:06
Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
13:58
Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı
13:55
Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım' Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım'
13:50
Seçil Erzan, mahkeme salonunda 'Gerçek mağdur' diyerek Emre Belözoğlu'nu işaret etti Seçil Erzan, mahkeme salonunda "Gerçek mağdur" diyerek Emre Belözoğlu'nu işaret etti

Son Dakika
14:37 Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30 Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25 Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:06 Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
14:07 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
13:58 Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı
13:55 Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım'
13:50 Seçil Erzan, mahkeme salonunda "Gerçek mağdur" diyerek Emre Belözoğlu'nu işaret etti
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 15:26:10. #1.11#
SON DAKİKA: Menemen Belediyesi, Ulukent Semt Polikliniği ve Asarlık Aile Sağlık Merkezi'ni açılışa hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement