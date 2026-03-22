Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
22.03.2026 16:26
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Amedspor, deplasmanda Hatayspor'u 3-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile Amedspor karşı karşıya geldi. Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amedspor, 3-0'lık skorla kazandı.

3 GOLLE 3 PUAN

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mbaye Diagne, 24. dakikada Daneil Moreno ve 58. dakikada Florent Hasani kaydetti.

Yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Amedspor, 67 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Mağlubiyet serisi 11 maça çıkan Hatayspor ise 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda play-off hedefini koruyan Pendikspor ile karşılaşacak. Amedspor, kendi sahasında ligin zorlu takımlarından Boluspor ile mücadele edecek.

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Otobüste mide bulandılar anlar Yolcu saniye saniye kaydetti Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni

16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
16:07
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL...
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
16:03
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
14:52
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesi de gözaltında Suçlama hayli vahim
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim
14:50
Fatih’te çöken binada enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
Fatih'te çöken binada enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
14:12
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
