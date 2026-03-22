Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile Amedspor karşı karşıya geldi. Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amedspor, 3-0'lık skorla kazandı.

3 GOLLE 3 PUAN

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mbaye Diagne, 24. dakikada Daneil Moreno ve 58. dakikada Florent Hasani kaydetti.

AMEDSPOR MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Amedspor, 67 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Mağlubiyet serisi 11 maça çıkan Hatayspor ise 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda play-off hedefini koruyan Pendikspor ile karşılaşacak. Amedspor, kendi sahasında ligin zorlu takımlarından Boluspor ile mücadele edecek.