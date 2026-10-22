Kayserisporlu Hilmi Türkan'ın kolu kırıldı, 2-3 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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Kayserisporlu Hilmi Türkan'ın kolu kırıldı, 2-3 ay sahalardan uzak kalacak

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Kayserisporlu Hilmi Türkan\'ın kolu kırıldı, 2-3 ay sahalardan uzak kalacak
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Kayserispor U19 takımının 17 yaşındaki oyuncusu Hilmi Türkan, Hatayspor maçının 65. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sağ kol dirseği ve bileğinde kırık tespit edilen Türkan alçıya alındı ve 2-3 ay sahalardan uzak kalacak.

Kayserispor U19 takımının başarılı oyuncusu Hilmi Türkan'ın Hatayspor maçında kolu kırıldı.

U19 Gelişim Ligi 13. Grup'ta ligin 5. haftasında Kayserispor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Hatayspor maçında sahaya 11'de çıkan Hilmi Türkan karşılaşmanın 65. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki oyuncunun sağ kol dirseğinde ve bileğinde kırık olduğu tespit edildi ve alçıya alındı.

Yaşadığı şanssız sakatlık sonrası 2-3 ay yeşil sahalardan uzak kalacak olan Hilmi Türkan gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: İHA
KayserisporHataysporSporSon Dakika

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