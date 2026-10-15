Başakspor'u deplasmanda 4-3 yenen Kayserispor U19, 12 puanla liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Başakspor'u deplasmanda 4-3 yenen Kayserispor U19, 12 puanla liderliğini sürdürdü

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Başakspor\'u deplasmanda 4-3 yenen Kayserispor U19, 12 puanla liderliğini sürdürdü
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U19 Gelişim Ligi 13. Grup 4. haftasında Kayserispor U19, deplasmanda Başakspor'u 4-3 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. 12 puana ulaşan sarı-kırmızılılar +6 averajla lider kalırken, 21 Ekim'de Kayseri'de Hatayspor'u ağırlayacak.

Kayserispor U19 takımı, dün deplasmanda oynadığı maçta Karaman ekibi Başakspor'u 4-3 mağlup ederek 4'de 4 yaptı.

U19 Gelişim Ligi 13. Grup lideri Kayserispor, ligin 4. haftasında deplasmanda Başakspor'a konuk oldu. Karaman Yunuskent Sentetik Saha'da oynanan karşılaşmada rakibi Başakspor'u Ahmet Hüseyin Altun (2), Tarık Baturalp Başkan ve Aras Çelik'in golleri ile 4-3 mağlup eden Kayserispor U19 takımı, haftayı 3 puanla kapattı. Grupta oynadığı 4 maçı da kazanıp 4'de 4 yaparak 12 puana ulaşan sarı-kırmızılılarda büyük sevinç yaşanıyor. Oynadığı 4 maçta rakip filelere 15 gol atan Kayserispor U19 takımı, kalesinde ise 9 gol gördü. +6 averajla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar hedefine adım adım ilerliyor.

Kayserispor U19 takımı ligin 5. haftasında 21 Ekim'de Kayseri'de Hatayspor'u konuk edecek.

Kaynak: İHA
KayserisporHataysporKayseriFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Başakspor'u deplasmanda 4-3 yenen Kayserispor U19, 12 puanla liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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