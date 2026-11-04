Hatayspor, teknik direktörlük görevini eski futbolcusu Akan Karasu\'ya verdi

Hatayspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için daha önce bordo-beyazlı formayı terletmiş ve kulübün akademisinde başarıyla görev yapmış olan Akan Karasu ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, geçmişte hem futbolcu hem de eğitmen olarak armaya ve camiaya hizmet eden Akan Karasu’ya "evine hoş geldin" denilerek, kendisine ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar dilendi.

Haber: Hüseyin Zorkun