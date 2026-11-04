Hatayspor, teknik direktörlük görevini eski futbolcusu Akan Karasu\'ya verdi

Hatayspor, teknik direktörlük görevini eski futbolcusu Akan Karasu'ya verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatayspor, teknik direktörlük için daha önce formasını giydiği ve akademisinde çalıştığı Akan Karasu ile anlaştığını açıkladı. Kulüp, Karasu'ya "evine hoş geldin" diyerek kendisi ve teknik ekibi için başarı diledi.
Hatayspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için daha önce bordo-beyazlı formayı terletmiş ve kulübün akademisinde başarıyla görev yapmış olan Akan Karasu ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, geçmişte hem futbolcu hem de eğitmen olarak armaya ve camiaya hizmet eden Akan Karasu’ya "evine hoş geldin" denilerek, kendisine ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar dilendi.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu
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