Hatayspor Başkanı Ethem Çakır, ilgisizlik gerekçesiyle istifa kararını yönetime sundu

Hatayspor’da yönetim kurulunun gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından kulübün geleceğini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Kulüp Başkanı Ethem Çakır, toplantı sırasında istifa kararını yönetim kuruluna sundu.

Çakır’ın, istifasının gerekçesini yönetim kurulu üyeleriyle paylaştığı öğrenildi. Kulübe yönelik yaşanan ilgisizlik ve mevcut süreçte üzerindeki sorumluluğu daha fazla sürdüremeyeceğini ifade eden Çakır’ın, bu gerekçeler doğrultusunda görevinden ayrılma kararı aldığı belirtildi.

İstifanın ardından Hatayspor yönetiminin önümüzdeki süreci değerlendirmek amacıyla 24 Eylül 2026 Perşembe günü yeniden toplanacağı bildirildi.

Söz konusu toplantıda kulübün geleceği, yönetim süreci ve izlenecek yol haritasının ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından alınacak kararların Hatayspor camiasıyla paylaşılacağı ifade edildi.

Başkan Ethem Çakır’ın istifasıyla birlikte Hatayspor’da yeni bir yönetim süreci gündeme gelirken, kulübün izleyeceği yol 24 Eylül’de yapılacak toplantının ardından netlik kazanacak.

Haber: Hüseyin Zorkun