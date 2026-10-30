Menemen FK, zemin bakımı nedeniyle Hatayspor'u İzmir Atatürk Stadı'nda ağırlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Menemen FK, zemin bakımı nedeniyle Hatayspor'u İzmir Atatürk Stadı'nda ağırlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Menemen FK, zemin bakımı nedeniyle Hatayspor\'u İzmir Atatürk Stadı\'nda ağırlayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen FK, Menemen İlçe Stadı zemininin bakıma alınması nedeniyle pazar günü Hatayspor'u İzmir Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Ligde son 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Menemen temsilcisi, eksi 5 puanla düşme hattında yer alan Hatayspor'u yenerek moral bulmak istiyor.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, Menemen İlçe Stadı zemininin bakıma alınması nedeniyle pazar günü Hatayspor'u İzmir Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Hafta içinde 1-0 kaybettiği kupa maçında Karacabey Belediyespor'u Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda misafir eden sarı-lacivertliler, bu kez İzmir Atatürk Stadı'nı kullanacak. Ligde 3'te 3 yaptıktan sonra son 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak düşüşe geçen Menemen temsilcisi, eksi 5 puanla düşme hattında yer alan Hatayspor'u dize getirerek moral bulmak istiyor.

Kaynak: DHA
HataysporMenemenPazarSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’a şok Bu görüntünün bedeli ağır oldu Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
Uludere’deki kaza otobüs kamerasında: Şoför Sabri Yumak öldü, 14 kişi yaralandı Uludere'deki kaza otobüs kamerasında: Şoför Sabri Yumak öldü, 14 kişi yaralandı
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Deprem uzmanı Ahmet Ercan’ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı
11:37
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
11:36
Trafik denetiminde yeni dönem Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
11:06
Binance saldırısında yeni gelişme Hackerlar milyarları başka kripto paralara çevirdi, piyasalar çakıldı
Binance saldırısında yeni gelişme! Hackerlar milyarları başka kripto paralara çevirdi, piyasalar çakıldı
10:42
TDT Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
10:30
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
10:20
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
10:05
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 11:50:17. #7.12#
SON DAKİKA: Menemen FK, zemin bakımı nedeniyle Hatayspor'u İzmir Atatürk Stadı'nda ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android