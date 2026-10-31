Menemen FK'da Doğantez, Hatayspor maçını kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Menemen FK'da Doğantez, Hatayspor maçını kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor

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Menemen FK\'da Doğantez, Hatayspor maçını kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta galibiyet hasreti 3 maça çıkan Menemen FK, yarın saat 15.00'te evinde Hatayspor'u konuk edecek. 10 puanla 10'uncu sıradaki Menemen FK'da teknik direktör Tolga Doğantez kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor, eksi 5 puanlı Hatayspor ise 17'nci sırada.

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Çorlu Spor 1947 ile 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Menemen Futbol Kulübü yarın evinde Hatayspor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Topladığı 10 puanla haftaya 10'uncu sırada giren Menemen FK'da teknik direktör Tolga Doğantez, Hatayspor maçını kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi. Hatayspor ise eksi 5 puanla 17'nci basamakta yer aldı.

Kaynak: DHA
HataysporMenemenSporSon Dakika

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