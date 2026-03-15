Sanki Barcelona! Süper Lig'e resmen koşarak geliyorlar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanki Barcelona! Süper Lig'e resmen koşarak geliyorlar

15.03.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK, sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 66'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Erzurum temsilcisi aldığı üç puanla liderlik koltuğuna yükseldi.

KAZIM KARABEKİR STADI'NDA NET SKOR

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip baştan sona üstün bir performans sergiledi. Erzurumspor FK, mücadeleyi 3-0 kazanarak taraftarı önünde hata yapmadı.

GOLLER CHAADAEV, RODRIGUEZ VE CROCIATA'DAN

Erzurumspor'a galibiyeti getiren gollerin ilki 30. dakikada Hataysporlu Rakhim Chaadaev'in kendi kalesine attığı golle geldi. Ev sahibi ekip 43. dakikada Martin Rodriguez'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın skorunu ise 90+1. dakikada Giovanni Crociata belirledi.

LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Geçen hafta sona eren 12 maçlık galibiyet serisinin ardından yeniden kazanan Erzurumspor FK, puanını 66'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Hatayspor ise 7 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Amed SK'yi konuk edecek.

Erzurumspor Kulübü, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 17:02:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Sanki Barcelona! Süper Lig'e resmen koşarak geliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.