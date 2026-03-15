Sanki Barcelona! Süper Lig\'e resmen koşarak geliyorlar

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Erzurum temsilcisi aldığı üç puanla liderlik koltuğuna yükseldi.

KAZIM KARABEKİR STADI'NDA NET SKOR

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip baştan sona üstün bir performans sergiledi. Erzurumspor FK, mücadeleyi 3-0 kazanarak taraftarı önünde hata yapmadı.

GOLLER CHAADAEV, RODRIGUEZ VE CROCIATA'DAN

Erzurumspor'a galibiyeti getiren gollerin ilki 30. dakikada Hataysporlu Rakhim Chaadaev'in kendi kalesine attığı golle geldi. Ev sahibi ekip 43. dakikada Martin Rodriguez'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın skorunu ise 90+1. dakikada Giovanni Crociata belirledi.

LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Geçen hafta sona eren 12 maçlık galibiyet serisinin ardından yeniden kazanan Erzurumspor FK, puanını 66'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Hatayspor ise 7 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Amed SK'yi konuk edecek.