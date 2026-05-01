Öğrencileri taciz eden bakkal kamera kayıtlarından yakalandı
Öğrencileri taciz eden bakkal kamera kayıtlarından yakalandı

Öğrencileri taciz eden bakkal kamera kayıtlarından yakalandı
01.05.2026 09:01
Denizli'de okul çıkışında alışverişe gelen kız öğrenciyi cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal işletmecisi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Denizli'de okul çıkışında alışverişe gelen kız öğrenciyi cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal işletmecisi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Başka öğrencilerinde aynı istismara maruz kaldığı ortaya çıkan olayda, çıkarıldığı mahkemece ilk etapta serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen olayda, bir öğrencinin okulundaki rehber öğretmeni anlatıkları mide bulandıran olayı ortaya çıkardı. Edinilen bilgiye göre, okul çıkış saatinde alışveriş yapmak için bakkala giren bir kız öğrenci, bakkal işletmecisi G.T. (57) tarafından deponun bulunduğu kısımda sıkıştırılarak taciz edildi. Şüphelinin kendisine sarılıp öpmesinin ardından bakkaldan kaçarak uzaklaşan mağdur çocuk, yaşadıklarını okulundaki rehber öğretmenine anlattı. Olayın ortaya çıkmasının ardından aynı okulda eğitim gören 14 yaşlarındaki iki kız öğrenci daha, G.T.'nin daha önce kendilerini belinden tuttuğunu ve omzuna kol atmaya çalıştığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Kamera kayıtları gerçeği ortaya çıkardı

Öğrencilerin ve ailelerinin şikayeti üzerine jandarma ekipleri hızla harekete geçti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma tarafından incelenen güvenlik kamerası kayıtları, mağdur çocukların beyanlarını destekledi. Görüntülerde, mağdur kız çocuğunun bakkalın depo kısmına girdiği, bu esnada G.T.'nin de depoda olduğu, depodan çıkan çocuğun yüzünü eliyle silerek uzaklaşmaya çalıştığı ve kısa süre sonra bakkaldan ayrıldığı görüldü. Hemen ardından ise G.T.'nin depodan çıktığı anlar kameralara yansıdı. Soruşturma kapsamında alınan tanık ifadelerinde de şüphelinin genel olarak kız çocuklarına karşı rahatsız edici bakışlarda bulunduğu, ilgili davrandığı ve dokunmaya çalıştığı yönünde beyanlar yer aldı.

Önce serbest bırakıldı, savcılık itiraz etti, cezaevine gönderildi

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli G.T., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, ilk etapta serbest bırakıldı. Ancak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı, karara hızla itiraz etti. Savcılığın itirazı ve mevcut delil durumu üzerine tekrar gözaltına alınan G.T., adliye sevki sırasında kendisine basın mensupları tarafından yönetilen soruları yanıtsız bırakırken, elleriyle yüzünü de kapatması dikkatlerden kaçmadı. G.T., çıkarıldığı mahkemece "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, tutuklanan şüpheli G.T.'nin geçmiş yıllarda tacizden sabıka kaydı olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

3. Sayfa, Denizli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğrencileri taciz eden bakkal kamera kayıtlarından yakalandı - Son Dakika

