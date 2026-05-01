Mourinho Real Madrid\'i karıştırdı

01.05.2026 09:22
Real Madridli futbolcuların Jose Mourinho’nun göreve gelmesine karşı çıktığı iddia edilirken, soyunma odasından gelen bu veto kararı kulüpte büyük krize yol açtı.

Real Madrid’de yeni teknik direktör arayışları sürerken kulüp içinde büyük bir kriz patlak verdi. Yönetimin gündemindeki isimlerden biri olan Jose Mourinho’ya futbolculardan veto geldiği iddia edildi.

YILDIZLARDAN NET TAVIR

Cadena SER’in haberine göre Real Madridli futbolcular, eski teknik direktörleri Jose Mourinho’nun yeniden takımın başına geçmesine sıcak bakmıyor. Soyunma odasında birçok yıldız ismin bu konuda ortak görüşte olduğu belirtildi.

TAKTİK VE YÖNETİM ELEŞTİRİSİ

Haberin detaylarında oyuncuların, Mourinho’nun futbol anlayışını ve soyunma odası yönetimini mevcut kadro yapısına uygun bulmadığı ifade edildi. Bu nedenle yönetime net bir şekilde karşı duruş sergilendiği öne sürüldü.

ARDA GÜLER DE LİSTEDE

İddialara göre genç yıldız Arda Güler’in de içinde bulunduğu oyuncu grubunun bu karara karşı çıktığı ve kulüp yönetimine görüşlerini ilettiği konuşuluyor.

GÖZLER YÖNETİMDE

Florentino Perez ve yönetimin, soyunma odasından gelen bu güçlü tepki sonrası nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu. Teknik direktör tercihinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Dünya tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Dünya tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya
MSB’den Sumud Filosu’na saldırıya sert tepki MSB'den Sumud Filosu’na saldırıya sert tepki
Fener’e Ferdi piayangosu Kasaya 264.220.500 lira sokacak Fener'e Ferdi piayangosu! Kasaya 264.220.500 lira sokacak
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
Okan Buruk “Anlaşmaya vardık“ deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı Okan Buruk "Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Al-Nassr’ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı Al-Nassr'ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı
Çorum’da kaybolan yaşlı adam 2 gün sonra dağda uyurken bulundu Çorum'da kaybolan yaşlı adam 2 gün sonra dağda uyurken bulundu
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
Galatasaray’da Gabriel Sara şoku Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

10:06
1 Mayıs gergin başladı Çok sayıda gözaltı var
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
10:05
Filistin Futbol Federasyonu Başkanı’ndan FIFA’ya tarihi ders Olay sonrası ateş püskürdü
Filistin Futbol Federasyonu Başkanı'ndan FIFA'ya tarihi ders! Olay sonrası ateş püskürdü
09:45
Dünya Kupası öncesi deprem Futbolseverler resmen şokta
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
09:40
Dünya devinden Barış Alper bombası
Dünya devinden Barış Alper bombası
09:08
Burak Yılmaz, efsane olduğu takımın başına geçiyor
Burak Yılmaz, efsane olduğu takımın başına geçiyor
08:32
85 yıl sonra bir ilk ABD ekonomisinde deprem
85 yıl sonra bir ilk! ABD ekonomisinde deprem
08:28
DİSK heyeti, Taksim Meydanı’na çelenk bıraktı
DİSK heyeti, Taksim Meydanı’na çelenk bıraktı
08:18
Necati Arabacı’nın suç örgütüne operasyon 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu
06:59
Infantino’dan skandal hareket Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
Infantino'dan skandal hareket! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
06:46
Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
