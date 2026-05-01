Yılmaz Morgül Ebru Gündeş'e ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum
Yılmaz Morgül Ebru Gündeş'e ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum

01.05.2026 09:27
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde dikkat çekti. Morgül, kariyerinin ilk yıllarında destek verdiğini söylediği Ebru Gündeş’i vefasızlıkla suçlayan Morgül, "Hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Yılmaz Morgül, geçmişe dair dikkat çeken iddialar ortaya attı. İfadeleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Morgül, şarkıcı Ebru Gündeş'in müzik kariyerinin başlangıcında kendisinin önemli rol oynadığını öne sürdü. Morgül bu desteği karşısında vefasızlık gördüğünü dile getirdi.

“İLK SAHNE KIYAFETİNİ BİLE BEN DİKTİRDİM”

Saba Tümer'in programına konuk olan Morgül, Gündeş’in sahneye çıkmasında aktif rol aldığını belirterek, “İlk sahne çalışmasına ben ön ayak oldum, kadroya alınmasını sağladım. İlk sahne kostümünü bile ben diktirdim” dedi. İlişkilerinin kendi assolist olduğu dönemde bozulduğunu ifade eden sanatçı, o süreçte kendisine ağır sözler söylendiğini iddia etti.

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Yaşananların ardından büyük kırgınlık yaşadığını vurgulayan Morgül, “Benim ağzıma almayacağım kelimeler kullandı. Ona çok kırgınım, hiçbir şekilde hakkımı helal etmiyorum” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"YOLUMU HEP KESTİLER"

Yılmaz Morgül daha sonra Süperstar Ajda Pekkan'a sitem etti. Morgül, "Türkiye'deki önemli tenorlardan biriyim ama yolumu hep engellediler. Şarkım çıkmadan beni plak şirketinde ilk dinleyen iki kişi Ajda Pekkan ve Adnan Şenses'ti. Yolumu hep kestiler" ifadelerini kullandı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet Kanpak Ahmet Kanpak:
    Acaba yılmaz abla ebru ablaya sütmü vermiş, ki? Helal etmiyormuş 2 0 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    DELİ NE YAPSA YERİDİR 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
