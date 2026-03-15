Erzurumspor Hatayspor'u 3-0 Yendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurumspor Hatayspor'u 3-0 Yendi

Erzurumspor Hatayspor\'u 3-0 Yendi
15.03.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor, 31. hafta maçında Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Goller Rakhim, Rodriguez ve Crociata'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Erzurumspor, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

30. dakikada ev sahibi takımda köşe vuruşunu kullanan Sefa'nın ceza sahasına yaptığı ortada kale sahası içerisinde Rakhim Chaadaev'e çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

43. dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Eren Tozlu'nun ortasında Benhur'un sert şutu kaleci Emir'den döndü. Seken topu takip eden Rodriguez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

60. dakikada konuk takımın ceza yayı çizgisi önünde kazandığı serbest vuruşu kullanan Ali'nin sert şutunda kaleci Orbanic iki hamlede topu önledi.

90+1. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Fernando pasıyla topla buluşan Giovanni Crociata çalımlarla ceza sahasına girdi. Bu oyuncuun çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden filelerle buluştu. 3-0

Hakemler: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Barış Çiçeksoyu

Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Amar Gerxhaliu, Guram Giorbelidze, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Brandon Baiye (Adem Eren Kabak dk. 84), Sefa Akgün (Murat Cem Akpınar dk. 84), Martin Rodriguez (Giovanni Crociata dk. 75), Benhur Keser (Hüsamettin Yener dk. 75), Mustafa Fettahoğlu (Fernando dk. 59), Eren Tozlu

Yedekler: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Cheikne Sylla

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Hatayspor: Emir Dadük, Hakan Çinemre, Cenk Doğan (Seyit Gazanfer dk.78), Yiğit Ali Buz, Muhammed Gönülaçar, Ali Yıldız (Baran Sarka dk. 63), Sharif Osman, Musa Abdulahi Danjuma (Ünal Emre Durmushan dk. 63), Rakhim Chaadaev (Deniz Aksoy dk. 70), Ersin Aydemir, Prince Ating (Yılmaz Cin dk. 70)

Yedekler: Demir Sarıcalı, Sinan Özen, Yunus Azrak, Melih Şen, Mustafa Aydın

Teknik Direktör: Bekir İrtegün

Goller: Rakhim Chaadaev (dk. 30 k.k.), Martin Rodriguez (dk. 43), Giovanni Crociata (dk. 90+1) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Hakan Çinemre, Sharif Osman (Hatayspor) - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 17:10:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Erzurumspor Hatayspor'u 3-0 Yendi
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.