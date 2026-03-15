Trendyol 1. Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Erzurumspor, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
30. dakikada ev sahibi takımda köşe vuruşunu kullanan Sefa'nın ceza sahasına yaptığı ortada kale sahası içerisinde Rakhim Chaadaev'e çarpan top ağlarla buluştu. 1-0
43. dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Eren Tozlu'nun ortasında Benhur'un sert şutu kaleci Emir'den döndü. Seken topu takip eden Rodriguez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
60. dakikada konuk takımın ceza yayı çizgisi önünde kazandığı serbest vuruşu kullanan Ali'nin sert şutunda kaleci Orbanic iki hamlede topu önledi.
90+1. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Fernando pasıyla topla buluşan Giovanni Crociata çalımlarla ceza sahasına girdi. Bu oyuncuun çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden filelerle buluştu. 3-0
Hakemler: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Barış Çiçeksoyu
Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Amar Gerxhaliu, Guram Giorbelidze, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Brandon Baiye (Adem Eren Kabak dk. 84), Sefa Akgün (Murat Cem Akpınar dk. 84), Martin Rodriguez (Giovanni Crociata dk. 75), Benhur Keser (Hüsamettin Yener dk. 75), Mustafa Fettahoğlu (Fernando dk. 59), Eren Tozlu
Yedekler: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Cheikne Sylla
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Hatayspor: Emir Dadük, Hakan Çinemre, Cenk Doğan (Seyit Gazanfer dk.78), Yiğit Ali Buz, Muhammed Gönülaçar, Ali Yıldız (Baran Sarka dk. 63), Sharif Osman, Musa Abdulahi Danjuma (Ünal Emre Durmushan dk. 63), Rakhim Chaadaev (Deniz Aksoy dk. 70), Ersin Aydemir, Prince Ating (Yılmaz Cin dk. 70)
Yedekler: Demir Sarıcalı, Sinan Özen, Yunus Azrak, Melih Şen, Mustafa Aydın
Teknik Direktör: Bekir İrtegün
Goller: Rakhim Chaadaev (dk. 30 k.k.), Martin Rodriguez (dk. 43), Giovanni Crociata (dk. 90+1) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Hakan Çinemre, Sharif Osman (Hatayspor) - ERZURUM
Son Dakika › Spor › Erzurumspor Hatayspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?