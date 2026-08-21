Hatayspor'un Sırt Sponsoru Atakaş - Son Dakika
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Hatayspor'un Sırt Sponsoru Atakaş

Hatayspor\'un Sırt Sponsoru Atakaş
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Hatayspor, 2026-2027 sezonunda Atakaş Şirketler Grubu ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Hatayspor'un 2026-2027 futbol sezonunda sırt sponsorunun Atakaş Şirketler Grubu olacağı duyuruldu.

Hatayspor'a desteklerini esirgemeyen Atakaş Şirketler Grubu, 2026-2027 sezonunda da kentin takımının yanında olacak. Bordo beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; Atakaş Şirketler Grubu ile gerçekleştirilen anlaşma doğrultusunda şirketin yeni sezonda takımın sırt sponsoru olacağı belirtildi.

Söz konusu açıklamada, "Hatay'ın ve Hatayspor'un gelişimine katkı sağlayan Atakaş Şirketler Grubu'na ve Recep Atakaş'a desteklerinden dolayı teşekkür edilerek, sponsorluk anlaşmasının camiaya hayırlı olması temenni ederiz" ifadelerini kullanıldı.

Hatayspor Kulübü, anlaşmayı sosyal medya hesabından "Teşekkürler Atakaş" mesajıyla duyurdu.

Kaynak: İHA

Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor'un Sırt Sponsoru Atakaş - Son Dakika

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