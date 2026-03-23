7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar - Son Dakika
7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar

7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig\'e geliyorlar
23.03.2026 22:17
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Uğur Uçar'ın teknik direktörlüğünde üst üste yedinci galibiyetini elde etti. Uçar yönetimindeki takım, son 7 maçında Serikspor, Manisaspor, Boluspor, Alagöz Iğdır FK, Ümraniyespor, Atakaş Hatayspor ve Esenler Erokspor'u mağlup etti. Bu süreçte 15 gol atan Çorum FK, sadece 5 gol yedi.

Uğur Uçar'ın göreve gelmesinin ardından iyi bir ivme yakalayan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, üst üste yedinci galibiyetini elde etti.

UĞUR UÇAR İLE SİL BAŞTAN

Sezona Tahsin Tam yönetiminde başlayan ve kadrosunu Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuları dahil eden Çorum FK, ara transfer döneminde ise Mame Thiam ve Serdar Gürler gibi tecrübeli isimleri aldı. Tahsin Tam'ın ardından teknik direktör olarak Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu'nun kısa süreli görev yaptığı Çorum ekibinde, 17 Şubat'ta Uğur Uçar göreve getirildi.

7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar

SON 7 MAÇTA 7 GALİBİYET

Uçar yönetimindeki kırmızı-siyahlı takım, son 7 maçında deplasmanda Serikspor'u 3-2, Manisaspor'u 1-0, Boluspor'u 2-1, Alagöz Iğdır FK'yi 2-0, evinde de Ümraniyespor'u 2-0, Atakaş Hatayspor'u 3-1 ve Esenler Erokspor'u 2-1 yendi.

7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar

SÜPER LİG'E GÖZ KIRPTILAR

Süper Lig'e çıkma hedefini sürdüren Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde 7 maçta 15 gol atıp 5 gol yedi. Çorum ekibi, milli aranın ardından ligin 33. haftasında 3 Nisan Cuma günü Bandırmaspor'u konuk edecek.

7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Çorum Belediyespor, Hatayspor, Serikspor, Uğur Uçar, Boluspor, Trendyol, Esenler, Futbol, Iğdır, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar - Son Dakika

SON DAKİKA: 7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar - Son Dakika
Advertisement
