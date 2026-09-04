İstanbulspor, Hatayspor'dan Ünal Emre Durmuşhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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İstanbulspor, Hatayspor'dan Ünal Emre Durmuşhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbulspor, Hatayspor\'dan Ünal Emre Durmuşhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, Hatayspor'dan Ünal Emre Durmuşhan'ı transfer etti. Kulüp, genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Hatayspor'dan Ünal Emre Durmuşhan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ünal Emre Durmuşhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbulspor ailesine hoş geldin Ünal Emre Durmuşhan" denildi.

Kaynak: İHA

İstanbulspor, Hatayspor, Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor, Hatayspor'dan Ünal Emre Durmuşhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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