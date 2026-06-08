Hatayspor'dan Aziz Yıldırım'a Tebrik - Son Dakika
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Hatayspor'dan Aziz Yıldırım'a Tebrik

Hatayspor\'dan Aziz Yıldırım\'a Tebrik
08.06.2026 23:29
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Hatayspor, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım'ı tebrik etti ve destekleri için teşekkür etti.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Hatayspor Kulübü yönetimi, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.

Kulüpten yayınlanan mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık makamına seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulunu tebrik ederiz. Türk sporuna sağladığı katkıların yanı sıra, geçmiş dönemlerde Hatay şehrimize ve bölge halkına yönelik gerçekleştirdiği kıymetli yatırımlar ile destekleri için Sayın Yıldırım'a şükranlarımızı sunar; yeni görev döneminin Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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