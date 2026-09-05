Hatayspor transfer yasağıyla altyapı oyuncularıyla 2. Lig'de sezona -6 puanla başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatayspor transfer yasağıyla altyapı oyuncularıyla 2. Lig'de sezona -6 puanla başlayacak

Hatayspor transfer yasağıyla altyapı oyuncularıyla 2. Lig\'de sezona -6 puanla başlayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig ekibi Hatayspor, FIFA'nın transfer yasağı nedeniyle kadrosunu altyapıdan 20'den fazla sporcuyla kurdu ve sezona -6 puan cezasıyla başlayacak. İlk maçını yarın Güzide Gebze Spor Kulübü'ne karşı oynayacak bordo-beyazlı ekipte teknik direktör Mehmet Hakkı Hocaoğlu, hedeflerinin değişmediğini söyledi.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Hatayspor, altyapıdan dahil edilen sporcularıyla Beyaz Grup'ta başarı kovalayacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki deprem ve FIFA'nın transfer yasağı nedeniyle zor sezonlar geçiren Hatay ekibi, 2024-2025 dönemini 26 puanla 18. tamamlayıp Süper Lig'deki 5 sezonluk macerasını noktaladı.

Geçen sezon mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'i de 14 puanla 19. sırada tamamlayan bordo-beyazlı ekip, 2. Lig'e kadar geriledi.

Teknik direktör Mehmet Hakkı Hocaoğlu liderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, transfer yapamadığı için yoluna altyapıdan dahil edilen 20'nin üzerinde sporcuyla devam ediyor.

FIFA Disiplin Komitesi tarafından verilen -6 puan cezası nedeniyle lige geriden başlayacak olan Hatay ekibi, ilk mücadelesini yarın Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadyumu'nda Güzide Gebze Spor Kulübü karşısında verecek.

"Gönül isterdi ki herkesle eşit şartlarda başlayalım"

Tenik direktör Hocaoğlu, AA muhabirine, zor süreçte önemli bir görev üstlendiğinin farkında olduğunu söyledi.

Takımın "memleketin sporcularıyla" onur mücadelesi vereceğini anlatan Hocaoğlu, sahada ellerinden gelenin en iyisini yapıp, son ana kadar savaşmayı amaçladıklarını kaydetti.

Hocaoğlu, takımın transfer yasağı cezası ve sezona -6 puanla başlamasının hedeflerini değiştirmediğini belirterek, "Gönül isterdi ki herkesle eşit şartlarda başlayalım ama biz o süreç hiç yokmuş gibi sahaya çıkıp mücadelemizi ona göre vereceğiz." dedi.

Takım kaptanı Taylan Özgün ise yıkılan şehrin umudu olan Hatayspor'un eski ihtişamlı günlerine döneceğine inandıklarını söyledi.

Altyapıdan takıma dahil edilen orta saha oyuncusu Mustafa Sait Aydın ise her maça galibiyet parolasıyla çıkacaklarını ifade ederek, takımı hak ettiği yere taşımak istediklerini söyledi.

Sağ bek Seyit Gazanfer ile kaleci Demir Sarıcalı da takımın ligi en üst sıralarda tamamlaması için mücadele vereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Hatayspor, Futbol, Gebze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor transfer yasağıyla altyapı oyuncularıyla 2. Lig'de sezona -6 puanla başlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada 20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada
Girne’deki gemi faciasında batık gemiden çıkarılan ilk cenaze toprağa verildi Girne’deki gemi faciasında batık gemiden çıkarılan ilk cenaze toprağa verildi
Motorine tarihi zam Litre fiyatı 90 lirayı aştı Motorine tarihi zam! Litre fiyatı 90 lirayı aştı
Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme ABB’den ihale alan 36 şirkete soruşturma Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme! ABB'den ihale alan 36 şirkete soruşturma
Kan donduran aile faciası Oğlunu odun için öldürdü Kan donduran aile faciası! Oğlunu odun için öldürdü
Paşinyan’dan garip hareketler Paşinyan'dan garip hareketler

14:51
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri
14:49
Düğündeki görüntü olay olmuştu “Sevemedim bu çocuğu“ paylaşımı geldi
Düğündeki görüntü olay olmuştu! "Sevemedim bu çocuğu" paylaşımı geldi
14:34
Milyonlar merakla bekliyor İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
14:27
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
13:49
Fenerbahçe’den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
13:08
Bahçeli’den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 15:12:15. #7.13#
SON DAKİKA: Hatayspor transfer yasağıyla altyapı oyuncularıyla 2. Lig'de sezona -6 puanla başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement