Ankara metrosunda yaşanan izinsiz giriş, ulaşımda aksamalara neden oldu. M2 Kızılay-Koru Hattı'nda seferler dururken EGO Genel Müdürlüğü, yolcular için geçici ulaşım düzenlemesine gitti.

MİLLİ KÜTÜPHANE İSTASYONUNDA SEFERLER DURDU

Başkent Ankara'da metro ulaşımını etkileyen olay, M2 Kızılay-Koru Metro Hattı üzerindeki Milli Kütüphane İstasyonu'nda meydana geldi. Metro hattına izinsiz giriş yaşanmasının ardından seferler durduruldu ve yolcular tahliye edildi. Yaşanan gelişme üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü harekete geçti. Yolcuların ulaşımını sürdürebilmesi amacıyla geçici işletme düzenlemesi yapıldı. MTA ile Kızılay istasyonları arasındaki ulaşımın otobüslerle sağlanacağı duyuruldu. Böylece metro seferlerinin aksadığı bölümde yolcular için alternatif ulaşım imkanı oluşturuldu.

EGO'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, yaşanan olayın ardından kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı. Açıklamada, Milli Kütüphane İstasyonu'nda hatta izinsiz giriş yaşandığı belirtilirken metro ulaşımında geçici düzenlemeye gidildiği ifade edildi. EGO'nun açıklaması şöyle: "Metro Seferlerinde Geçici İşletme Düzenlemesi Değerli Vatandaşlarımız, Milli Kütüphane İstasyonu’nda hatta izinsiz giriş yaşanması nedeniyle MTA–Kızılay istasyonları arasında otobüs işletmesi yapılacaktır. Ekiplerimizin müdahalesi devam etmekte olup adli ve idari yasal süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MTA-KIZILAY ARASINDA OTOBÜSLER DEVREYE GİRDİ

EGO Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, MTA ile Kızılay istasyonları arasında geçici olarak otobüs işletmesi yapılacak. Bu düzenleme, özellikle söz konusu istasyonlar arasında metro kullanarak seyahat eden yolcuları ilgilendiriyor. Metro seferlerindeki aksama nedeniyle bu güzergahı kullanacak vatandaşların ulaşım planlarında değişiklik yapması gerekiyor.