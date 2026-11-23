İstanbul'da 8 adrese düzenlenen motosiklet operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Küçükçekmece, Esenyurt, Başakşehir ve Avcılar ilçelerinde motosiklet hırsızlığına yönelik 8 adrese dün saat 07.00'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
İstanbul'un farklı ilçelerinde motosiklet hırsızlığına yönelik 8 adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Küçükçekmece, Esenyurt, Başakşehir ve Avcılar ilçelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığına yönelik Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çalışma yürütüldü. Olaylarının aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve çalıntı motosikletlerin ele geçirilmesine yönelik dün saat 07.00'de belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Ekiplerce 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken 5 çalıntı motosiklet de ele geçirildi.
Kaynak: İHA
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