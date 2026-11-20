Galatasaray'da Aston Villa karşılaşması öncesinde Rams Park Stadyumu'nun zemininin istenilen seviyeye gelmesi için çalışmalar hızla sürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip, zeminin iyi olmadığı gerekçesiyle yarın Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk edecek. 24 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek Galatasaray'da, çalışmalar sonrasında zeminde düzelmeler görüldü.

Çalışmalarda yaklaşık 1 ton Lolium cinsi çim tohumu kullanılırken, tohumların çimlenmesini hızlandırmak, nemini korumak ve gelişimini sağlıklı şekilde tamamlamasına yardımcı olmak amacıyla zeminin üzeri çimlendirme örtüsüyle kapatılıp 150 ton kum uygulandı. Kumun zemine yedirilerek harmanlanmasının ardından hibrit işlemi de gerçekleştirildi.

Aston Villa karşılaşmasına kısa süre kala, Rams Park'ın zemininde önemli gelişme görüldü. Salı günü oynanacak mücadeleye kadar hazırlıkların tüm hızıyla devam etmesi ve zeminin maça kadar hazır hale getirilmesi bekleniyor.