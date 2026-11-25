Başakşehir yenilgisinin ardından Arca Çorum FK, Kocaelispor maçı hazırlığına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü evinde Kocaelispor ile karşılaşacak Arca Çorum FK, hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Deplasmanda İstanbul Başakşehir'e 4-2 yenilen kırmızı-siyahlılar, 1 günlük iznin ardından Burak Yılmaz yönetiminde toplandı.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü evinde Kocaeli spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Ligin 12. haftasında deplasmanda İstanbul Başakşehir'e 4-2 yenilen Çorum FK'de futbolcular, 1 günlük iznin ardından kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, spor salonunda yapılan aktivasyonla başladı.
Saha bölümünde ise ısınma hareketleri ve 5'e 2 rondo çalışması yapıldı.
Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?