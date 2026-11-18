İstanbul Başakşehir'de İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde gündüz saatlerinde yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti. İddiaya göre, minibüsle bir kablo toptancısının önüne gelen 5 şüpheli, yaklaşık 15-20 dakika çevreyi gözetledikten sonra işletmeye ait forklifti kullanarak piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 2 makara kabloyu araçlarına yükleyip kaçtı. İşletme sahibi ve çevredeki esnafın dükkanlarında bulunduğu sırada gerçekleşen hırsızlık, bir vatandaşın "Hırsız var" diye bağırmasıyla fark edildi. Şüphelilerin kabloları minibüse yükleyerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, aynı işletmenin yaklaşık 4 ay önce de benzer şekilde soyulduğu öğrenildi.

Olay, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Bedrettin Dalan Bulvarı üzerindeki bir plazanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plazanın alt katında faaliyet gösteren kablo toptancısının önüne minibüsle gelen şüpheliler, bir süre çevreyi gözlemledi. Yaklaşık 15-20 dakika bekleyen şahıslardan biri, işletmenin önünde bulunan ve işletmeye ait olan forklifti kullanarak kablo makaralarını minibüsün yanına taşıdı. Ardından araçtan inen diğer 4 şüpheliyle birlikte 2 makara kablo minibüse yüklendi. İşletmelerin açık olduğu ve çevrede esnafın bulunduğu sırada rahat tavırlarla hareket eden şüpheliler, kabloları araca yükledikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

"Hırsız var" diye bağırdı, şüpheliler minibüsle kaçtı

Hırsızlık sırasında işletme sahibi Hanifi Kartal'ın da dükkanında olduğu öğrenildi. Şüphelilerin hareketlerinden şüphelenen komşu esnaf, son kablo makarasının araca yüklendiği sırada hırsızlığı fark ederek bağırmaya başladı. Sesleri duyan işletme sahibi ve çevredeki vatandaşlar minibüsün peşinden koşsa da hızla uzaklaşan şüphelilere yetişemedi. Gün ortasında gerçekleşen hırsızlıkta, işletmenin kendi forkliftinin kullanılması dikkat çekti. Şüphelilerin makaraları taşıdığı, minibüse yüklediği ve olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Aynı işletme 4 ay önce de soyulmuş

Öte yandan kablo toptancısının yaklaşık 4 ay önce de benzer bir hırsızlık olayıyla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. İşletme sahibi Hanifi Kartal, önceki olayda da dükkanın önündeki 4 makara kablonun çalındığını belirtti. İkinci kez aynı yöntemle hırsızlık yaşanması üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Kartal, son olayda maddi zararlarının yaklaşık 1 milyon 250 bin ile 1 milyon 500 bin TL arasında olduğunu ifade etti. Olayın ardından polise başvuran işletme sahibi, şüphelilerin yakalanmasını istedi.

"Bizim malımızı bizim forkliftimizle çalıp gittiler"

Yaşananları anlatan Kartal, "Sabahleyin gelmiş hırsız arkadaşlarımız, minibüsü buraya yanaştırmışlar. Yaklaşık 15-20 dakika çevreyi gözlüyorlar. Sonra dükkanın önündeki makaraları almak için bizim forkliftimizi çekip minibüse yanaştırıyorlar. Bir kişi kabloları yanaştırdıktan sonra aracın içerisinden 4 kişi daha iniyor, kabloları minibüse atıp basıp kaçıyorlar. O esnada hepimiz buradayız, komşum da burada. Hatta komşum şüphelenmiş, son makarayı araca yükledikleri sırada 'Hırsız var' diye bağırmış. Yetiştik ama adamlar basıp kaçtı, gittiler. Daha önce de yaklaşık 4 ay önce geldiler. O zaman da yine bu kapının önünden 4 makara kablo aldılar. Burası bir plazanın önü. Nasıl oluyor, anlayamıyorum. Geliyorlar, buradan alıp gidiyorlar, biz de hiçbir şey yapamıyoruz. Kendi malımızı kendi iş makinemizle çalıyorlar. Polise gittik, şikayetçi olduk, ifademizi verdik. İlgileneceklerini söylediler, inşallah bulurlar. Tahmini zararımız 1 milyon 250 bin ile 1,5 milyon lira civarında. Tam metraj belli değil çünkü makaralardaki kabloların bir kısmı daha önce kullanılmıştı. Bundan sonra kapının önüne mal koymamaya gayret edeceğiz ya da zincirleyip koyacağız. Ben de bilmiyorum artık ne yapacağız" dedi.