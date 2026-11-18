İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında bazı şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atanmasının ardından gözlerin çevrildiği Yazıcı, ifade işlemleri için adliyeye geldi.

BABASI "ZERRE KUŞKUM YOK" DEMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, oğlunun adının soruşturmada geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, Mustafa Yazıcı'nın ticari faaliyetlerinin hukuka ve ahlaka uygun olduğunu savunmuştu.

Oğlunun işlemlerine ilişkin "Zerre kuşkum yok" diyen Yazıcı, iddiaların bütün yönleriyle araştırılmasının ve vatandaşların birikimlerinin korunmasının temel hedefleri olduğunu vurgulamıştı. Hayati Yazıcı, açıklamasında "Sosyal medya unsurları, hüküm kurgulamaya kalkışmamalıdır." ifadelerini de kullanmıştı.