Son olarak katılmak istediği bir davetin kapısından çevrilmesiyle haber olan Bahar Candan, bu kez televizyon yarışmalarına yaptığı başvurularla gündeme geldi. Candan'ın, Kısmetse Olur ve Survivor programlarına katılmak için başvuruda bulunduğu ancak her iki yarışmadan da ret yanıtı aldığı öğrenildi.

DAVETİN KAPISINDAN ÇEVRİLMİŞTİ

Bahar Candan, son olarak katılmak istediği bir davete alınmamasıyla konuşulmuştu. Yaşadığı bu olayın ardından Candan'ın televizyon ekranlarına dönmek için harekete geçtiği belirtildi.

İKİ YARIŞMAYA DA BAŞVURDU

Candan'ın, evlilik ve ilişki temalı yarışma programı Kısmetse Olur ile zorlu ada koşullarında mücadele edilen Survivor için başvuruda bulunduğu öne sürüldü.

Ancak iddiaya göre her iki programdan da olumlu yanıt alamayan Candan'ın başvuruları reddedildi. Ret kararlarının gerekçesine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.