Arca Çorum FK, Başakşehir deplasmanı hazırlığında rondo ve pas çalışması yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda rondo ve aerobik pas çalışmaları yapıldı, kırmızı-siyahlılar hazırlıklara yarın devam edecek.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, esneme ve topla ısınmanın ardından 4'e 4 rondo çalışmasıyla devam etti.
Futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise aerobik pas çalışması yaptı.
Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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