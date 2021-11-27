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Son Dakika Göztepe

Son Dakika Göztepe Haberleri

Son dakika Göztepe haberlerini buradan takip edebilirsiniz. En son göztepe haberleri anında burada.

  • 22:44 Hiç destekçisi kalmadı! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'ya istifa çağrısı yapıyor Hiç destekçisi kalmadı! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'ya istifa çağrısı yapıyor

    Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Hafta içi Olympiakos yenilgisiyle Avrupa Ligi'ne havlu atan sarı-lacivertliler, İzmir'den de 1 puanla döndü ve lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü. Karşılaşmadan sonra Fenerbahçe taraftarı Vitor Pereira'ya isyan ederken, Portekizli hocaya sosyal medyada istifa çağrıları yapıldı.

  • 22:14 Tabelada ismini görünce çok sinirlendi! İrfan Can Kahveci'den Vitor Pereira'ya sert tepki Tabelada ismini görünce çok sinirlendi! İrfan Can Kahveci'den Vitor Pereira'ya sert tepki

    Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 78. dakikasında oyundan alınan İrfan Can Kahveci'nin Vitor Pereira'ya gösterdiği tepki ise dikkat çekti. Sinirli bir şekilde saha kenarına gelen milli futbolcunun, "Ben böyle bir şey görmedim!" dediği görüldü.

  • 22:12 Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

    Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı.

  • 22:07 Göztepe ile berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü Göztepe ile berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü

    Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı.

  • 21:56 Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı

    Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle golsüz berabere kaldı. Zirveye ortak olma yolunda büyük yara alan sarı-lacivertliler, bu sonuçla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı.

  • 21:55 Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

    Stat: Gürsel AkselHakemler: Mete Kalkavan, Bahtiyar Birinci, Hakan YemişkenGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 86 Lourency), Tijanic, Jahovic (Dk.

  • 20:52 Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

    Stat: Gürsel AkselHakemler: Mete Kalkavan, Bahtiyar Birinci, Hakan YemişkenGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Tijanic, JahovicFenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Min-jae, Serdar Aziz,...

  • 20:34 Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

  • 20:27 Göztepe-Fenerbahçe maçına damga vuran hareket! Hakem, kaldırdığı bayrağını İrfan Can Kahveci'nin gözüne soktu Göztepe-Fenerbahçe maçına damga vuran hareket! Hakem, kaldırdığı bayrağını İrfan Can Kahveci'nin gözüne soktu

    Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle karşı karşıya geliyor. Önemli karşılaşmanın 4. dakikasında futbol sahalarında ender görünen bir an yaşandı. Mücadelenin yardımcı hakemin kaldırdığı bayrak, sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin gözüne çarptı. Milli futbolcu kısa bir süre sakatlık yaşarken daha sonra oyuna devam etti.

  • 20:17 Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar

    Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynadığı maça göre ilk 11'de 6 değişik isimle mücadele etti.

  • 20:01 Fenerbahçe maçından notlar Fenerbahçe maçından notlar

    Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

  • 19:51 SPOR Fenerbahçe otobüsüne saldırı SPOR Fenerbahçe otobüsüne saldırı

    SPOR Fenerbahçe otobüsüne saldırıOnur ATIŞİZMİR,(DHA) - Fenerbahçe otobüsüne İzmir'de şişe ve taşlı saldırıda bulunuldu.

  • 19:48 Fenerbahçe'ye, İzmir'de saldırı düzenlendi! Takım otobüsünün camlarını kırdılar Fenerbahçe'ye, İzmir'de saldırı düzenlendi! Takım otobüsünün camlarını kırdılar

    Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'ye misafir oluyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için Gürsel Aksel Stadı'na giden Fenerbahçe kafilesine, İzmir ekibinin taraftarları taşlı saldırıda bulundu. Takım otobüsünün camlarındaki kırıklar dikkat çekerke, futbolcular olayda herhangi bir yara almadı.

  • 18:32 İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

    İstanbul'da akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

  • 15:43 Bağcılar'da bir kafenin tentesi devrildi, 3 kişi yaralandı - Çatının devrilme anı Bağcılar'da bir kafenin tentesi devrildi, 3 kişi yaralandı - Çatının devrilme anı

    Bağcılar'da bir kafenin tentesinin şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

  • 11:45 Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri açıklandı Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri açıklandı

    Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

  • 11:20 Son dakika haber: Sivasspor 65 gün sonra kazandı Son dakika haber: Sivasspor 65 gün sonra kazandı

    Edinilen son dakika gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig'de son 3 puanını bu sezonun 7. haftasında Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek alan DG Sivasspor, 65 günlük galibiyet özlemini Hatayspor müsabakasıyla sonlandırdı.

  • 09:38 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

  • 08:58 GÜNDEM / 29 Kasım 2021 GÜNDEM / 29 Kasım 2021

    CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

  • 06:42 29 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 29 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

    29 Kasım 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

  • 00:58 Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

  • Dün Dün 23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 29 Kasım 2021 GÜNDEM ÖZETİ / 29 Kasım 2021

    CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

  • Dün Dün 20:13 Fenerbahçe, İzmir'de Fenerbahçe, İzmir'de

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e geldi.

  • Dün Dün 20:03 SPOR Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi SPOR Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi

    Spor Toto Süper Lig'de yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'nin konuğu olacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi.

  • Dün Dün 19:08 Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

  • Dün Dün 17:37 Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

  • Dün Dün 17:01 Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi tamam Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi tamam

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

  • Dün Dün 16:18 Namağlup lider Trabzonspor, Fatih Karagümrük engelini 2 golle geçti Namağlup lider Trabzonspor, Fatih Karagümrük engelini 2 golle geçti

    Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek, namağlup unvanını sürdürdü.

  • Dün Dün 15:44 Kayserispor 3 maç sonra kaybetti Kayserispor 3 maç sonra kaybetti

    Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 14. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.

  • Dün Dün 13:08 Göztepe, Fenerbahçe ile 55'inci randevuya çıkacak Göztepe, Fenerbahçe ile 55'inci randevuya çıkacak

    SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Göztepe yarın zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'yi konuk edecek.

  • Dün Dün 09:22 Göztepe'nin konuğu Fenerbahçe Göztepe'nin konuğu Fenerbahçe

    Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Göztepe ile Fenerbahçe yarın İzmir'de karşılaşacak.

  • Dün Dün 09:09 Fenerbahçe ile Göztepe 55. randevuda Fenerbahçe ile Göztepe 55. randevuda

    Fenerbahçe ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 55. kez birbirlerine rakip olacak.

  • Dün Dün 09:07 Fenerbahçe yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe yarın Göztepe'ye konuk olacak

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

  • Dün Dün 00:58 Mete Gazoz, yeni hedeflerini açıkladı Mete Gazoz, yeni hedeflerini açıkladı

    Türkiye Okçuluk Federasyon Kupası şampiyonluğu için Samsun'a gelen 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz, "Bundan sonra hedefim, 2022'de Avrupa şampiyonasında birincilik elde etmek.

  • Dün Dün 00:58 Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

  • 27.11.2021 27 Kas 21:48 Beşiktaş'ta kabus sürüyor Beşiktaş'ta kabus sürüyor

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'a evinde 4-0 mağlup oldu.

  • 27.11.2021 27 Kas 14:20 Mete Gazoz, yeni hedeflerini açıkladı Mete Gazoz, yeni hedeflerini açıkladı

    - Mete Gazoz, yeni hedeflerini açıkladı "2022 Avrupa Şampiyonası'nda hedefim birincilik" "Gençlerin yaptıkları sporu gerçekten isteyerek ve severek yapmaları gerekiyor" Türkiye Okçuluk Federasyon Kupası şampiyonluğu için Samsun'a gelen 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz, "Bundan...

  • 27.11.2021 27 Kas 14:15 Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

  • 27.11.2021 27 Kas 14:04 Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla birlikte çalıştı Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla birlikte çalıştı

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

  • 27.11.2021 27 Kas 14:00 Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sürüyor Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sürüyor

    Türkiye Okçuluk Federasyonunun Samsun'da düzenlediği Salon Okçuluk Federasyon Kupası'na klasik yay takım müsabakalarıyla devam edildi.

  • 27.11.2021 27 Kas 12:03 Göztepe taraftarıyla coşacak Göztepe taraftarıyla coşacak

    Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'yi büyük heyecan sardı.

  • 27.11.2021 27 Kas 11:43 Nouha Dicko: 'Konyaspor iyi bir takım ama biz kazanmak istiyoruz' Nouha Dicko: "Konyaspor iyi bir takım ama biz kazanmak istiyoruz"

    - Nouha Dicko: "Konyaspor iyi bir takım ama biz kazanmak istiyoruz" Gaziantep FK'lı Nouha Dicko: "Kötü oynamıyorum, özellikle Trabzonspor maçında çok iyi oynadım" Dicko: "Trabzonspor maçında kararlar doğru alınsaydı sonuç çok farklı olurdu" Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarılı futbolcusu...

  • 27.11.2021 27 Kas 10:56 SPOR Nouha Dicko: Konyaspor'un kazanamayacağını göstermemiz gerekiyor SPOR Nouha Dicko: Konyaspor'un kazanamayacağını göstermemiz gerekiyor

    SPOR Nouha Dicko: Konyaspor'un kazanamayacağını göstermemiz gerekiyorKadir GÜNEŞ - Ahmet KILIÇ / GAZİANTEP, (DHA) - Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Nouha Dicko, Süper Lig'in 14'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor ile sahalarında oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

  • 27.11.2021 27 Kas 09:41 Gaziantep FK'li Dicko'dan Konyaspor maçı yorumu Açıklaması Gaziantep FK'li Dicko'dan Konyaspor maçı yorumu Açıklaması

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Gaziantep FK'nin forvet oyuncusu Nouha Dicko, iç sahadaki yenilmezlik serisini devam ettirmek istediklerini ifade etti.

  • 27.11.2021 27 Kas 07:20 SPOR Alsancak Stadı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı SPOR Alsancak Stadı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

    SPOR Alsancak Stadı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptıErgin KARATAŞ - Onur ATIŞ - Mustafa KÖPRÜLÜ - Ahmet Turhan ALTAY / İZMİR, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 yıllık ara sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamen yenilenen, modern yüzüyle Türk futbolunun en tarihi...

  • 27.11.2021 27 Kas 06:42 27 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı 27 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı

    27 Kasım 2021 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

  • 27.11.2021 27 Kas 00:58 Denizlispor'un geleceğini kurtaracak futbolcular yetişiyor Denizlispor'un geleceğini kurtaracak futbolcular yetişiyor

    TFF 1. Lig U19 Ligi'nde iyi bir performans sergileyen A. Denizlispor, İstanbulspor deplasmanına büyük bir motivasyonla hazırlanıyor.

  • 27.11.2021 27 Kas 00:58 İzmir Alsancak Stadına 'Mustafa Denizli' adı verildi İzmir Alsancak Stadına "Mustafa Denizli" adı verildi

    Türk futbol tarihinde ilk resmi maçın oynandığı stat olan ve 2014 yılında yeniden yapımı kararlaştırılan İzmir Alsancak Stadı, yeniden inşa edilmiş haliyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

  • 26.11.2021 26 Kas 19:53 Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

  • 26.11.2021 26 Kas 18:44 İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu

    İstanbul'da, mesai saatinin sona ermesiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

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