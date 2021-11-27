Son Dakika Göztepe Haberleri

22:44 Hiç destekçisi kalmadı! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'ya istifa çağrısı yapıyor Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Hafta içi Olympiakos yenilgisiyle Avrupa Ligi'ne havlu atan sarı-lacivertliler, İzmir'den de 1 puanla döndü ve lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü. Karşılaşmadan sonra Fenerbahçe taraftarı Vitor Pereira'ya isyan ederken, Portekizli hocaya sosyal medyada istifa çağrıları yapıldı.

22:14 Tabelada ismini görünce çok sinirlendi! İrfan Can Kahveci'den Vitor Pereira'ya sert tepki Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 78. dakikasında oyundan alınan İrfan Can Kahveci'nin Vitor Pereira'ya gösterdiği tepki ise dikkat çekti. Sinirli bir şekilde saha kenarına gelen milli futbolcunun, "Ben böyle bir şey görmedim!" dediği görüldü.

21:56 Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle golsüz berabere kaldı. Zirveye ortak olma yolunda büyük yara alan sarı-lacivertliler, bu sonuçla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı.

21:55 Futbol: Spor Toto Süper Lig Stat: Gürsel AkselHakemler: Mete Kalkavan, Bahtiyar Birinci, Hakan YemişkenGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 86 Lourency), Tijanic, Jahovic (Dk.

20:52 Futbol: Spor Toto Süper Lig Stat: Gürsel AkselHakemler: Mete Kalkavan, Bahtiyar Birinci, Hakan YemişkenGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Tijanic, JahovicFenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Min-jae, Serdar Aziz,...

20:27 Göztepe-Fenerbahçe maçına damga vuran hareket! Hakem, kaldırdığı bayrağını İrfan Can Kahveci'nin gözüne soktu Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle karşı karşıya geliyor. Önemli karşılaşmanın 4. dakikasında futbol sahalarında ender görünen bir an yaşandı. Mücadelenin yardımcı hakemin kaldırdığı bayrak, sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin gözüne çarptı. Milli futbolcu kısa bir süre sakatlık yaşarken daha sonra oyuna devam etti.

20:17 Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynadığı maça göre ilk 11'de 6 değişik isimle mücadele etti.

20:01 Fenerbahçe maçından notlar Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

19:51 SPOR Fenerbahçe otobüsüne saldırı SPOR Fenerbahçe otobüsüne saldırıOnur ATIŞİZMİR,(DHA) - Fenerbahçe otobüsüne İzmir'de şişe ve taşlı saldırıda bulunuldu.

19:48 Fenerbahçe'ye, İzmir'de saldırı düzenlendi! Takım otobüsünün camlarını kırdılar Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'ye misafir oluyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için Gürsel Aksel Stadı'na giden Fenerbahçe kafilesine, İzmir ekibinin taraftarları taşlı saldırıda bulundu. Takım otobüsünün camlarındaki kırıklar dikkat çekerke, futbolcular olayda herhangi bir yara almadı.

11:20 Son dakika haber: Sivasspor 65 gün sonra kazandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig'de son 3 puanını bu sezonun 7. haftasında Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek alan DG Sivasspor, 65 günlük galibiyet özlemini Hatayspor müsabakasıyla sonlandırdı.

09:38 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

06:42 29 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 29 Kasım 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

00:58 Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

20:13 Fenerbahçe, İzmir'de Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e geldi.

19:08 Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

17:37 Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

17:01 Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi tamam Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

15:44 Kayserispor 3 maç sonra kaybetti Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 14. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.

13:08 Göztepe, Fenerbahçe ile 55'inci randevuya çıkacak SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Göztepe yarın zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'yi konuk edecek.

09:22 Göztepe'nin konuğu Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Göztepe ile Fenerbahçe yarın İzmir'de karşılaşacak.

09:09 Fenerbahçe ile Göztepe 55. randevuda Fenerbahçe ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 55. kez birbirlerine rakip olacak.

00:58 Mete Gazoz, yeni hedeflerini açıkladı Türkiye Okçuluk Federasyon Kupası şampiyonluğu için Samsun'a gelen 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz, "Bundan sonra hedefim, 2022'de Avrupa şampiyonasında birincilik elde etmek.

00:58 Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

21:48 Beşiktaş'ta kabus sürüyor Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'a evinde 4-0 mağlup oldu.

14:20 Mete Gazoz, yeni hedeflerini açıkladı - Mete Gazoz, yeni hedeflerini açıkladı "2022 Avrupa Şampiyonası'nda hedefim birincilik" "Gençlerin yaptıkları sporu gerçekten isteyerek ve severek yapmaları gerekiyor" Türkiye Okçuluk Federasyon Kupası şampiyonluğu için Samsun'a gelen 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz, "Bundan...

14:15 Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

14:04 Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla birlikte çalıştı Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

14:00 Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sürüyor Türkiye Okçuluk Federasyonunun Samsun'da düzenlediği Salon Okçuluk Federasyon Kupası'na klasik yay takım müsabakalarıyla devam edildi.

12:03 Göztepe taraftarıyla coşacak Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'yi büyük heyecan sardı.

11:43 Nouha Dicko: "Konyaspor iyi bir takım ama biz kazanmak istiyoruz" - Nouha Dicko: "Konyaspor iyi bir takım ama biz kazanmak istiyoruz" Gaziantep FK'lı Nouha Dicko: "Kötü oynamıyorum, özellikle Trabzonspor maçında çok iyi oynadım" Dicko: "Trabzonspor maçında kararlar doğru alınsaydı sonuç çok farklı olurdu" Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarılı futbolcusu...

10:56 SPOR Nouha Dicko: Konyaspor'un kazanamayacağını göstermemiz gerekiyor SPOR Nouha Dicko: Konyaspor'un kazanamayacağını göstermemiz gerekiyorKadir GÜNEŞ - Ahmet KILIÇ / GAZİANTEP, (DHA) - Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Nouha Dicko, Süper Lig'in 14'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor ile sahalarında oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

09:41 Gaziantep FK'li Dicko'dan Konyaspor maçı yorumu Açıklaması Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Gaziantep FK'nin forvet oyuncusu Nouha Dicko, iç sahadaki yenilmezlik serisini devam ettirmek istediklerini ifade etti.

07:20 SPOR Alsancak Stadı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı SPOR Alsancak Stadı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptıErgin KARATAŞ - Onur ATIŞ - Mustafa KÖPRÜLÜ - Ahmet Turhan ALTAY / İZMİR, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 yıllık ara sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamen yenilenen, modern yüzüyle Türk futbolunun en tarihi...

06:42 27 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı 27 Kasım 2021 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

00:58 Denizlispor'un geleceğini kurtaracak futbolcular yetişiyor TFF 1. Lig U19 Ligi'nde iyi bir performans sergileyen A. Denizlispor, İstanbulspor deplasmanına büyük bir motivasyonla hazırlanıyor.

00:58 İzmir Alsancak Stadına "Mustafa Denizli" adı verildi Türk futbol tarihinde ilk resmi maçın oynandığı stat olan ve 2014 yılında yeniden yapımı kararlaştırılan İzmir Alsancak Stadı, yeniden inşa edilmiş haliyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.