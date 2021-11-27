Son Dakika Göztepe Haberleri

- 22:44 Hiç destekçisi kalmadı! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'ya istifa çağrısı yapıyor
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Hafta içi Olympiakos yenilgisiyle Avrupa Ligi'ne havlu atan sarı-lacivertliler, İzmir'den de 1 puanla döndü ve lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü. Karşılaşmadan sonra Fenerbahçe taraftarı Vitor Pereira'ya isyan ederken, Portekizli hocaya sosyal medyada istifa çağrıları yapıldı.
- 22:14 Tabelada ismini görünce çok sinirlendi! İrfan Can Kahveci'den Vitor Pereira'ya sert tepki
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 78. dakikasında oyundan alınan İrfan Can Kahveci'nin Vitor Pereira'ya gösterdiği tepki ise dikkat çekti. Sinirli bir şekilde saha kenarına gelen milli futbolcunun, "Ben böyle bir şey görmedim!" dediği görüldü.
- 22:12 Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı.
- 22:07 Göztepe ile berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı.
- 21:56 Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle golsüz berabere kaldı. Zirveye ortak olma yolunda büyük yara alan sarı-lacivertliler, bu sonuçla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı.
- 21:55 Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Gürsel AkselHakemler: Mete Kalkavan, Bahtiyar Birinci, Hakan YemişkenGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 86 Lourency), Tijanic, Jahovic (Dk.
- 20:52 Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Gürsel AkselHakemler: Mete Kalkavan, Bahtiyar Birinci, Hakan YemişkenGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Tijanic, JahovicFenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Min-jae, Serdar Aziz,...
- 20:34 Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
- 20:27 Göztepe-Fenerbahçe maçına damga vuran hareket! Hakem, kaldırdığı bayrağını İrfan Can Kahveci'nin gözüne soktu
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle karşı karşıya geliyor. Önemli karşılaşmanın 4. dakikasında futbol sahalarında ender görünen bir an yaşandı. Mücadelenin yardımcı hakemin kaldırdığı bayrak, sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin gözüne çarptı. Milli futbolcu kısa bir süre sakatlık yaşarken daha sonra oyuna devam etti.
- 20:17 Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynadığı maça göre ilk 11'de 6 değişik isimle mücadele etti.
- 20:01 Fenerbahçe maçından notlar
Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
- 19:51 SPOR Fenerbahçe otobüsüne saldırı
SPOR Fenerbahçe otobüsüne saldırıOnur ATIŞİZMİR,(DHA) - Fenerbahçe otobüsüne İzmir'de şişe ve taşlı saldırıda bulunuldu.
- 19:48 Fenerbahçe'ye, İzmir'de saldırı düzenlendi! Takım otobüsünün camlarını kırdılar
Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'ye misafir oluyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için Gürsel Aksel Stadı'na giden Fenerbahçe kafilesine, İzmir ekibinin taraftarları taşlı saldırıda bulundu. Takım otobüsünün camlarındaki kırıklar dikkat çekerke, futbolcular olayda herhangi bir yara almadı.
- 18:32 İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.
- 15:43 Bağcılar'da bir kafenin tentesi devrildi, 3 kişi yaralandı - Çatının devrilme anı
Bağcılar'da bir kafenin tentesinin şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
- 11:45 Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
- 11:20 Son dakika haber: Sivasspor 65 gün sonra kazandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig'de son 3 puanını bu sezonun 7. haftasında Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek alan DG Sivasspor, 65 günlük galibiyet özlemini Hatayspor müsabakasıyla sonlandırdı.
- 09:38 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
- 08:58 GÜNDEM / 29 Kasım 2021
CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
- 06:42 29 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
29 Kasım 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 00:58 Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
- Dün Dün 23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 29 Kasım 2021
CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
- Dün Dün 20:13 Fenerbahçe, İzmir'de
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e geldi.
- Dün Dün 20:03 SPOR Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi
Spor Toto Süper Lig'de yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'nin konuğu olacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi.
- Dün Dün 19:08 Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
- Dün Dün 17:37 Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
- Dün Dün 17:01 Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi tamam
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
- Dün Dün 16:18 Namağlup lider Trabzonspor, Fatih Karagümrük engelini 2 golle geçti
Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek, namağlup unvanını sürdürdü.
- Dün Dün 15:44 Kayserispor 3 maç sonra kaybetti
Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 14. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.
- Dün Dün 13:08 Göztepe, Fenerbahçe ile 55'inci randevuya çıkacak
SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Göztepe yarın zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'yi konuk edecek.
- Dün Dün 09:22 Göztepe'nin konuğu Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Göztepe ile Fenerbahçe yarın İzmir'de karşılaşacak.
- Dün Dün 09:09 Fenerbahçe ile Göztepe 55. randevuda
Fenerbahçe ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 55. kez birbirlerine rakip olacak.
- Dün Dün 09:07 Fenerbahçe yarın Göztepe'ye konuk olacak
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.
- Dün Dün 00:58 Mete Gazoz, yeni hedeflerini açıkladı
Türkiye Okçuluk Federasyon Kupası şampiyonluğu için Samsun'a gelen 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz, "Bundan sonra hedefim, 2022'de Avrupa şampiyonasında birincilik elde etmek.
- Dün Dün 00:58 Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
- 27.11.2021 27 Kas 21:48 Beşiktaş'ta kabus sürüyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'a evinde 4-0 mağlup oldu.
- 27.11.2021 27 Kas 14:20 Mete Gazoz, yeni hedeflerini açıkladı
- Mete Gazoz, yeni hedeflerini açıkladı "2022 Avrupa Şampiyonası'nda hedefim birincilik" "Gençlerin yaptıkları sporu gerçekten isteyerek ve severek yapmaları gerekiyor" Türkiye Okçuluk Federasyon Kupası şampiyonluğu için Samsun'a gelen 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz, "Bundan...
- 27.11.2021 27 Kas 14:15 Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
- 27.11.2021 27 Kas 14:04 Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla birlikte çalıştı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
- 27.11.2021 27 Kas 14:00 Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sürüyor
Türkiye Okçuluk Federasyonunun Samsun'da düzenlediği Salon Okçuluk Federasyon Kupası'na klasik yay takım müsabakalarıyla devam edildi.
- 27.11.2021 27 Kas 12:03 Göztepe taraftarıyla coşacak
Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'yi büyük heyecan sardı.
- 27.11.2021 27 Kas 11:43 Nouha Dicko: "Konyaspor iyi bir takım ama biz kazanmak istiyoruz"
- Nouha Dicko: "Konyaspor iyi bir takım ama biz kazanmak istiyoruz" Gaziantep FK'lı Nouha Dicko: "Kötü oynamıyorum, özellikle Trabzonspor maçında çok iyi oynadım" Dicko: "Trabzonspor maçında kararlar doğru alınsaydı sonuç çok farklı olurdu" Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarılı futbolcusu...
- 27.11.2021 27 Kas 10:56 SPOR Nouha Dicko: Konyaspor'un kazanamayacağını göstermemiz gerekiyor
SPOR Nouha Dicko: Konyaspor'un kazanamayacağını göstermemiz gerekiyorKadir GÜNEŞ - Ahmet KILIÇ / GAZİANTEP, (DHA) - Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Nouha Dicko, Süper Lig'in 14'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor ile sahalarında oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.
- 27.11.2021 27 Kas 09:41 Gaziantep FK'li Dicko'dan Konyaspor maçı yorumu Açıklaması
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Gaziantep FK'nin forvet oyuncusu Nouha Dicko, iç sahadaki yenilmezlik serisini devam ettirmek istediklerini ifade etti.
- 27.11.2021 27 Kas 07:20 SPOR Alsancak Stadı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
SPOR Alsancak Stadı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptıErgin KARATAŞ - Onur ATIŞ - Mustafa KÖPRÜLÜ - Ahmet Turhan ALTAY / İZMİR, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 yıllık ara sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamen yenilenen, modern yüzüyle Türk futbolunun en tarihi...
- 27.11.2021 27 Kas 06:42 27 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı
27 Kasım 2021 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
- 27.11.2021 27 Kas 00:58 Denizlispor'un geleceğini kurtaracak futbolcular yetişiyor
TFF 1. Lig U19 Ligi'nde iyi bir performans sergileyen A. Denizlispor, İstanbulspor deplasmanına büyük bir motivasyonla hazırlanıyor.
- 27.11.2021 27 Kas 00:58 İzmir Alsancak Stadına "Mustafa Denizli" adı verildi
Türk futbol tarihinde ilk resmi maçın oynandığı stat olan ve 2014 yılında yeniden yapımı kararlaştırılan İzmir Alsancak Stadı, yeniden inşa edilmiş haliyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.
- 26.11.2021 26 Kas 19:53 Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
- 26.11.2021 26 Kas 18:44 İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu
İstanbul'da, mesai saatinin sona ermesiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.