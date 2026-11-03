Göztepe 4'te 4 yaptı, Juan ve Henrique 4 maçlık seride golleriyle öne çıktı - Son Dakika
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Göztepe 4'te 4 yaptı, Juan ve Henrique 4 maçlık seride golleriyle öne çıktı

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Göztepe 4\'te 4 yaptı, Juan ve Henrique 4 maçlık seride golleriyle öne çıktı
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerek 4'te 4 yaptı. Sarı-kırmızılılarda Juan 4 maçlık seride 2 gol atarken sezon toplamında 6, Henrique 4, Armstrong ise 2 gol kaydetti.

TRENDYOL Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönüp 4'te 4 yapan Göztepe, golcüleriyle şaha kalktı. Milli ara sonrası adeta fırtınalar estiren sarı-kırmızılılarda 4 maçlık galibiyet serisinde Juan, Henrique ve Armstrong attığı gollerle takıma hayat verdi. Sezon başında Rus ekibi CSKA Moskova'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Juan zorlunlu olarak takımda kaldı. İlk haftalarda yedek bekleyen Brezilyalı forvet ardından formasına kavuşup golleri bir bir sıraladı. Juan 4 maçlık galibiyet serisinde de 2 gol kaydetti. Önce deplasmanda 4-0 kazanılan Eyüpspor maçında fileleri havalandıran Juan, iç sahada 2-0 galip gelinen Çorum FK maçını da boş geçmedi.

Asıl patlamayı ise Andre Henrique yaptı. İlk 6 hafta sessiz kalan 25 yaşındaki Sambacı, milli aranın ardından coştu. Eyüpspor müsabakasında hat-trick yapan Andre Henrique, Fenerbahçe deplasmanında ise Göz-Göz'ü 2-1 öne geçiren golü attı. Olası transferde Juan'ın yerine kadroya dahil edilen ancak yedeğe çekilen Nijerya asıllı İrlandalı forvet Sinclair Armstrong da Fenerbahçe maçında attığı golle kendine geldi. 23 yaşındaki forvet oyuna sonradan dahil olurken 76'ncı dakikada savunmanın büyük hatasını değerlendirip Göztepe'ye beraberliği getirdi. Bu sezon toplamda 21 kez fileleri havalandıran Göztepe'de Juan 6, Henrique 4, Armstrong ise 2 gol attı. Takımın diğer golcüsü Janderson ise henüz gol siftahı yapamadı, hücuma 2 asistle katkı verdi.

Kaynak: DHA
Trendyol Süper LigFenerbahçeSporSon Dakika

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