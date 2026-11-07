Visca\'nın 83. dakikadaki golüyle Başakşehir, Göztepe\'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti

Visca'nın 83. dakikadaki golüyle Başakşehir, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. 83. dakikada Edin Visca'nın golüyle galibiyete ulaşan Başakşehir puanını 17'ye çıkarırken Göztepe 15 puanda kaldı.
(İZMİR) - Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Geriden gelerek kazanan konuk ekip, puanını 17'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, İzmir'de Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip, 18. dakikada Juan'ın golüyle öne geçti. Başakşehir, 22. dakikada Davie Selke ile eşitliği sağladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıda oyuna dahil olan Edin Visca, 83. dakikada attığı golle Başakşehir'i üstünlüğe taşıdı. Konuk ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Başakşehir puanını 17'ye çıkarırken, Göztepe 15 puanda kaldı.
Milli maç nedeniyle verilecek aranın ardından Göztepe, Erzurumspor FK'ye konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Çorum FK ile karşılaşacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?