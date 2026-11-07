Göztepe Yuppo, Sultanlar Ligi 8. haftasında yarın Eczacıbaşı\'na konuk olacak

SULTANLAR Ligi'nde ilk 2 maçını kaybettikten sonra 4'te 4 yapan Göztepe Yuppo, yarın deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Eczacıbaşı ile karşılaşacak. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 8'inci hafta mücadelesini Caner Çildir, Eren Balta Mandal hakem ikilisi yönetecek. Ligde 6 maçta 4 galibiyet alan Göztepe 5'inci sırada, 7 müsabakada 5 galibiyet elde eden Eczacıbaşı ise 3'üncü basamakta yer alıyor. Ligde aynı saatte Manisa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaşacak. Aras Kargo SK ise 16.00'da İlbank'ı ağırlayacak.