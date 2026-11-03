Göztepe U19, rövanşta AZ Alkmaar U19'a 2-1 mağlup olup UEFA Gençlik Ligi'ne veda etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Göztepe U19, rövanşta AZ Alkmaar U19'a 2-1 mağlup olup UEFA Gençlik Ligi'ne veda etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe U19, rövanşta AZ Alkmaar U19\'a 2-1 mağlup olup UEFA Gençlik Ligi\'ne veda etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe U19, UEFA Gençlik Ligi ikinci tur rövanşında İzmir'de AZ Alkmaar U19'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Deplasmanda 3-1 kaybedilen ilk maçın ardından sarı-kırmızılılar, iki karşılaşma sonunda Hollanda temsilcisine üstünlük kuramadı ve AZ Alkmaar bir üst tura çıktı.

Göztepe U19, UEFA Gençlik Ligi ikinci tur rövanşında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar U19'a İzmir'de 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

UEFA Gençlik Ligi ikinci tur ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar U19'a 3-1 mağlup olan Göztepe U19, rövanşta rakibini Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda ağırladı.

İzmir ekibi sahaya Tolga, Şerafettin, Ibrahim Karembe, Ege, Berke, Kaan, Yusuf Ali, Boran, Berke, Necat ve Ruan Gabriel ilk 11'iyle çıktı. AZ Alkmaar U19 ise karşılaşmaya Nick Homan, Latrell Aken, Andrea Natali, Kevin van Ouytsel, Eliav Adjedj, Hessel de Wit, Adam Ouaziz, Julian Sijbrands, Chavarello Hellings, Gijs Groot ve Senna van Elst 11'iyle başladı.

Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 12. dakikada Necat'ın golüyle öne geçti. Konuk ekip, 28. dakikada Adam Ouaziz'in golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Hollanda temsilcisi, 75. dakikada Andrea Natali'nin golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Göztepe, sahadan mağlubiyetle ayrılarak UEFA Gençlik Ligi'ne veda etti. İki maçı da kazanan AZ Alkmaar ise bir üst tura yükseldi.

Kaynak: İHA
Az AlkmaarHollandaGençlikİzmirSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı
İki kulüp anlaştı Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
Fenerbahçe’ye Liverpool maçı öncesi müjdeli haber Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi müjdeli haber
Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı Ronaldo’ya linç yağmuru Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı! Ronaldo'ya linç yağmuru
Fenerbahçe’de istifa depremi Hepsi birden görevini bıraktı Fenerbahçe'de istifa depremi! Hepsi birden görevini bıraktı
Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
22:39
Üst üste ikinci zafer Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde uçuşa geçti
Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti
22:32
ABD’de seçim günü: Sandıkta neler var
ABD’de seçim günü: Sandıkta neler var?
22:11
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
22:11
Bakan Işıkhan’dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt
Bakan Işıkhan'dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt
21:27
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD’nin ilk Müslüman senatörü olabilir
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD'nin ilk Müslüman senatörü olabilir
20:56
Selahattin Demirtaş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Selahattin Demirtaş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 22:59:16. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe U19, rövanşta AZ Alkmaar U19'a 2-1 mağlup olup UEFA Gençlik Ligi'ne veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android