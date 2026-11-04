Kuyt, Fenerbahçe'nin Liverpool maçı kadrosunda Göztepe'ye göre 3 değişikliğe gitti - Son Dakika
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Kuyt, Fenerbahçe'nin Liverpool maçı kadrosunda Göztepe'ye göre 3 değişikliğe gitti

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Kuyt, Fenerbahçe\'nin Liverpool maçı kadrosunda Göztepe\'ye göre 3 değişikliğe gitti
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında evinde Liverpool ile karşılaşırken Dirk Kuyt, Göztepe maçı 11'ine göre 3 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Cezası biten Archie Brown dönerken İsmail Yüksek ve Mason Greenwood ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, son oynadıkları Göztepe maçı 11'ine göre Liverpool müsabakasına 3 değişiklik ile çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe, evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması sonrası göreve getirilen Dirk Kuyt, Trendyol Süper Lig'de oynanan Göztepe maçı 11'inden 3 değişikliğe gitti. Ligde cezası nedeniyle forma giyemeyen Archie Brown formasına kavuşurken, Levent Mercan yedek başladı. Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine ise İsmail Yüksek ve Mason Greenwood şans buldu.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Peprah Oppong, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlerde Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın, Ognjen Mimovic ise yedek bekledi.

Emre Belözoğlu, tribünden takip etti

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörlük için anlaşma sağladığı Emre Belözoğlu, müsabakayı protokol tribününden takip etti. Maçın başlamasına kısa süre kala stat hoparlöründen Emre Belözoğlu için anons yapılırken 'hoş geldin' mesajı paylaşıldı. Tribünler de alkışlarla destek verdi. 46 yaşındaki teknik adam yarın ekibiyle birlikte göreve başlayacak.

Sarı-lacivertlilerde iki eksik

Fenerbahçe, Liverpool'a karşı iki oyuncusundan yoksun çıkacak. Tedavileri süren Marco Asensio ve Nathan Ake, maç kadrosuna alınmadı.

Tribünler doldu

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü iç saha maçına da sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar ısınma esnasında futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak maça hazırladı. Seremonide çalan Şampiyonlar Ligi müziği ile birlikte coşku zirveye çıkarken, ilk düdükle birlikte de taraftarlar takımlarına desteği artırdı.

Jesus de Miguel için saygı duruşu

Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden Tenerife'nin İspanyol futbolcusu Jesus de Miguel için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Miguel'in fotoğrafı dev ekrana yansıtılırken, reklam panoları ve LED ekranlar karartıldı. Miguel, lig maçında Andorra kalecisi Jesus Owono ile girdiği ikili mücadelede göğsüne şiddetli darbe alması sonrası kalbi dururken, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar LigiMason Greenwoodİsmail YüksekFenerbahçeDirk KuytLiverpoolSporSon Dakika

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