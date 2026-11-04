Göztepe U19, AZ Alkmaar'a 3-1 ve 2-1 yenilerek UEFA Gençlik Ligi'ne veda etti - Son Dakika
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Göztepe U19, AZ Alkmaar'a 3-1 ve 2-1 yenilerek UEFA Gençlik Ligi'ne veda etti

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Göztepe U19, AZ Alkmaar\'a 3-1 ve 2-1 yenilerek UEFA Gençlik Ligi\'ne veda etti
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UEFA Gençlik Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele eden Göztepe U19, 2'nci Tur'da AZ Alkmaar'a 3-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek Avrupa'ya veda etti. İki maçta da öne geçmesine rağmen elenen Göztepeli gençler, sergiledikleri mücadeleyle tribünlerden alkış aldı.

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği UEFA Gençlik Ligi'nde 2'nci Tur'da Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşen Göztepe U19 Takımı, rakibine elenip Avrupa'ya veda etti. İki maçta da öne geçmesine rağmen AZ Alkmaar'a 3-1 ve 2-1'lik skorla yenilen Göztepeli gençler sergiledikleri mücadeleyle ise alkış aldı. İlk olarak Hollanda'da sahaya çıkan Göztepe, 1-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve maçı 3-1 kaybetti.

Rövanşta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda AZ'yi ağırlayan Göz-Göz, yine 1-0'lık avantajı yakaladı. Ancak Hollanda ekibi ardından toparlanıp maçı kazandı. Stadı dolduran Göztepeli taraftarlar geleceğin A Takım oyuncuları olarak gösterilen futbolculara büyük destek verdi. Futbolseverler maçın bitiminde genç oyuncuları tribüne çağırıp alkışlarla uğurladı. Onursal Başkan Mehmet Sepil de tribündeki yerini alırken, büyük heyecan yaşadı.

Kaynak: DHA
Az AlkmaarGençlikSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe U19, AZ Alkmaar'a 3-1 ve 2-1 yenilerek UEFA Gençlik Ligi'ne veda etti - Son Dakika
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