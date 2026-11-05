Göztepe'nin eski yıldızlarına vergi sürprizi - Son Dakika
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Göztepe'nin eski yıldızlarına vergi sürprizi

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Göztepe\'nin eski yıldızlarına vergi sürprizi
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Süper Lig'de geçmiş dönemlerde Göztepe forması giyen 3 yıldız futbolcu omulo Cardoso, Isaac Solet ve David Tijanic'e vergi cezası çıktı. Futbolculara ödeme emri verilirken, 1 ay süre tanındı.

Süper Lig'de önceki sezonlarda Göztepe formasını giyen 3 eski yabancı futbolcuya vergi cezası çıktı. 

GÖZTEPELİ OYUNCULARA VERGİ CEZASI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Urla Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan tebliğ ilanında Göztepe'nin eski futbolcuları Romulo Cardoso, Isaac Solet ve David Tijanic'e vergi borcu tebliğ edildi. 

BORÇ KAYITLARI 2 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı yıldızı Romulo'yu geçen yıl yaz transfer döneminde Türk futbolunun bonservis rekorlarından biri olan 15 milyon euro bedelle Alman ekibi Leipzig'e satmıştı. Göztepe’nin üç eski futbolcusu adına düzenlenen ödeme emirlerindeki borç kayıtlarının toplamda 2 milyon TL'yi aştığı bildirildi. Urla Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan tebliğ ilanında futbolcuların bilinen adreslerde bulunmamasından dolayı vergi-ceza ihbarnameleri ve ödeme emirlerinin kendilerine ulaştırılamadığı aktarıldı.

ROMULO, SOLET VE TIJANIC'E 1 AY SÜRE VERİLDİ

Listede, Romulo Jose Cardoso da Cruz adına 2024 dönemine ait üç ödeme emrinin bulunduğu bildirildi. Söz konusu kayıtlarda 148 bin 278 TL, 33 bin 362 TL ve 741 bin 393 TL tutarlarının bulunduğu öğrenildi. Isaac Sandor Solet adına düzenlenen ödeme emrinde ise 2024 dönemine ilişkin 83 bin 938 TL borç kaydının bulunduğu bildirildi. 

Göztepe'nin eski yıldızlarına vergi sürprizi

David Tijanic adına da 2023 dönemine ait üç ayrı ödeme emrinin listelendiği kaydedildi. Tijanic’in kayıtlarında 139 bin 450 TL, 244 bin 39 TL ve 697 bin 254 TL tutarlarının yer aldığı belirtildi. Müdürlük tarafından yayımlanan ilanda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 103 ve 106’ncı maddeleri kapsamında ilişkililer için bir aylı süre tanındığı bildirildi. Böylece ilan tarihinden itibaren bir ay içinde vergi dairesine şahsi veya vekil aracılığı ile başvurulmasının gerektiği kaydedildi.

Göztepe'nin eski yıldızlarına vergi sürprizi
FutbolİzmirSporSon Dakika

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