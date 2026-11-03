Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosunun 19 Aralık 2026'da hizmete açılması planlanıyor - Son Dakika
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Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosunun 19 Aralık 2026'da hizmete açılması planlanıyor

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Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosunun 19 Aralık 2026\'da hizmete açılması planlanıyor
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Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosunun 19 Aralık 2026\'da hizmete açılması planlanıyor
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Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda 30 Ekim 2026'da YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla sürücüsüz test sürüşü yapıldı. İlk test sürüşünün üzerinden yaklaşık 2 yıl 7 ay geçen ve henüz yolcu taşımayan hattın 19 Aralık 2026'da hizmete açılması planlanıyor.

İstanbul'da yapımı devam eden Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda yaklaşık 2 yıl 7 ay arayla yeniden test sürüşü gerçekleştirildi. 14 Mart 2024 tarihinde dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun test sürüşü yaptığı hatta, 30 Ekim 2026 tarihinde bu kez YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla sürücüsüz test sürüşü yapıldı. Aradan geçen süreye rağmen henüz yolcu taşımaya başlamayan metro hattının 19 Aralık 2026 tarihinde hizmete açılacağı açıklandı.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerini birbirine bağlaması planlanan 13 kilometrelik ve 11 istasyonlu metro hattında yeni bir test sürüşü gerçekleştirildi. Kadıköy'deki 60. Yıl Parkı İstasyonu'nda düzenlenen programa Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve belediye yöneticileri katıldı. Teknik bilgilendirmenin ardından gerçekleştirilen sürücüsüz test sürüşü, Ataşehir İstasyonu'nda sona erdi.

İlk test sürüşünü İmamoğlu 2024'te yapmıştı

Metro hattındaki ilk test sürüşünün 14 Mart 2024 tarihinde dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Basın mensuplarının da katıldığı programda İmamoğlu, Ataşehir İstasyonu'ndan Finans Merkezi İstasyonu'na kadar metro aracıyla test yolculuğu yapmıştı.

Aradan geçen yaklaşık 2 yıl 7 ayın ardından aynı metro hattında yeniden test sürüşü yapılması dikkat çekti. İlk test sürüşünden bu yana hattın yolcu taşımaya başlamamış olması, projenin tamamlanma ve hizmete alınma sürecini yeniden gündeme getirdi.

Açılış için 19 Aralık tarihi verildi

Son test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın 19 Aralık 2026 tarihinde hizmete açılmasının planlandığını duyurdu.

2017 yılında ihalesi yapılan, finansman yetersizliği nedeniyle durdurulan ve 2019 yılında çalışmaları yeniden başlatılan metro hattının tamamlanmasıyla birlikte Marmaray, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen ve M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hatları arasında aktarma imkanı sağlanması hedefleniyor.

Mahalle sakinlerinden Mutfer Özkan, "Her gün bakıyorum ne durumda. 17 Aralık'ta açılacakmış" dedi.

Kaynak: İHA
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