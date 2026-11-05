Urla Vergi Dairesi Göztepe'nin 3 eski oyuncusuna 2 milyon TL'yi aşan borç tebliğ etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Urla Vergi Dairesi Göztepe'nin 3 eski oyuncusuna 2 milyon TL'yi aşan borç tebliğ etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Urla Vergi Dairesi Göztepe\'nin 3 eski oyuncusuna 2 milyon TL\'yi aşan borç tebliğ etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Urla Vergi Dairesi Müdürlüğü, Göztepe'de önceki sezonlarda forma giyen 3 eski yabancı futbolcuya 2 milyon TL'yi aşan vergi borcu tebliğ etti. Bilinen adreslerde bulunamadıkları için tebliğ edilemeyen ödeme emirleri için bir ay içinde vergi dairesine başvurulması gerekiyor.

TRENDYOL Süper Lig'de önceki sezonlarda Göztepe formasını giyen 3 eski yabancı futbolcuya vergi cezası çıktı. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Urla Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan tebliğ ilanında Göztepe'nin eski futbolcuları Romulo Cardoso, Isaac Solet ve David Tijanic'e vergi borcu tebliğ edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı yıldızı Romulo'yu geçen yıl yaz transfer döneminde Türk futbolunun bonservis rekorlarından biri olan 15 milyon euro bedelle Alman ekibi Leipzig'e satmıştı. Göztepe'nin üç eski futbolcusu adına düzenlenen ödeme emirlerindeki borç kayıtlarının toplamda 2 milyon TL'yi aştığı bildirildi. Urla Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan tebliğ ilanında futbolcuların bilinen adreslerde bulunmamasından dolayı vergi-ceza ihbarnameleri ve ödeme emirlerinin kendilerine ulaştırılamadığı aktarıldı.

ROMULO, SOLET VE TIJANIC'E 1 AY SÜRE VERİLDİ

Listede, Romulo Jose Cardoso da Cruz adına 2024 dönemine ait üç ödeme emrinin bulunduğu bildirildi. Söz konusu kayıtlarda 148 bin 278 TL, 33 bin 362 TL ve 741 bin 393 TL tutarlarının bulunduğu öğrenildi. Isaac Sandor Solet adına düzenlenen ödeme emrinde ise 2024 dönemine ilişkin 83 bin 938 TL borç kaydının bulunduğu bildirildi. David Tijanic adına da 2023 dönemine ait üç ayrı ödeme emrinin listelendiği kaydedildi. Tijanic'in kayıtlarında 139 bin 450 TL, 244 bin 39 TL ve 697 bin 254 TL tutarlarının yer aldığı belirtildi. Müdürlük tarafından yayımlanan ilanda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103 ve 106'ncı maddeleri kapsamında ilişkililer için bir aylı süre tanındığı bildirildi. Böylece ilan tarihinden itibaren bir ay içinde vergi dairesine şahsi veya vekil aracılığı ile başvurulmasının gerektiği kaydedildi.

Kaynak: DHA
EkonomiSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü Adliyeye çelik yelekle getirildi Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı Hücre evinden cephanelik çıktı Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı
Akvaryumdaki “Netanyahu“dan hain saldırı Yıllarca besledi yine de yetmedi Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım’da Azerbaycan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 12:47:54. #7.12#
SON DAKİKA: Urla Vergi Dairesi Göztepe'nin 3 eski oyuncusuna 2 milyon TL'yi aşan borç tebliğ etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android