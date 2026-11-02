Göztepe, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek milli ara sonrası 4'te 4 yaptı - Son Dakika
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Göztepe, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek milli ara sonrası 4'te 4 yaptı

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Göztepe, Fenerbahçe\'yi deplasmanda 2-1 yenerek milli ara sonrası 4\'te 4 yaptı
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Milli ara sonrası 4 maçın 4'ünü kazanan Göztepe, dış sahada 6 maçta 11 puan toplayarak Galatasaray'ın ardından en iyi deplasman performansını gösterdi.

TRENDYOL Süper Lig'de Fenerbahçe'yi İstanbul'da 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup edip unutulmaz bir zafer kazanan Göztepe, deplasmanlarda rakiplerine kabus oldu. Kötü başladığı sezonda milli ara sonrası 4'te 4 yapan Göztepe gurbette 11 puan toplayıp Galatasaray'ın ardından en iyi deplasman performansı gösteren takım oldu. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray 5 deplasman maçının 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kaldı ve 12 puan topladı. Göztepe ise dış sahada 6 maça çıktı. Bu maçların 3'ünü kazanan Göz-Göz, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alıp 11 puanı hanesine yazdırdı. Tek yenilgisini İstanbul'da Galatasaray'a karşı 3-2'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, Samsunspor'la 3-3, Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Milli ara dönüşü oynadığı 4 maçın 3'ünü deplasmanda yapan Göztepe, rakiplerini evlerinde yenerek büyük bir çıkış gösterdi. Bu periyotta önce Eyüpspor'a konuk olan Göztepe mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Ertesi hafta bu kez zorlu Kocaelispor deplasmanına çıkan Göztepe bu maçı da 2-1 kazanıp yoluna kayıpsız devam etti. İki dış sahanın ardından Gürsel Aksel Stadı'nda Çorum FK engelini 2-0 geçen Göztepe, son olarak Kadıköy'de sahne aldı. Fenerbahçe karşısında 1-0 geriye düşen Göztepe ikinci yarıda ise 3 dakika içinde 2 gol atıp maçı çevirdi. Yine bir deplasman maçını başarıyla geçen Göztepe artık evinde seri yapmaya odaklandı. Göztepe bu hafta iç sahada İstanbul Başakşehir FK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA
Trendyol Süper LigGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

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