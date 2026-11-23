İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce 22 Kasım Diş Hekimliği Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, burada yaptığı konuşmada, son 25-30 yıl içerisinde "Sağlıkta Dönüşüm Projesi" kapsamında diş sağlığı alanında da ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşandığını söyledi.

Gözen, hem diş hekimlerinin hem de daha önce diş sağlığı alanında çalışanların aldıkları eğitim sayesinde hizmet kalitelerinin övünülecek bir noktaya geldiğini, bu hizmetlerin sunulabileceği mekanlara da ciddi yatırımlar yapıldığını ifade etti.

Bundan sonra bu alanda yapılacak yatırımların daha özenle, dikkatle ve seçici alanlarda devam etmesinin kendilerini memnun ettiğini aktaran Gözen, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun göreve gelmesinin ardından yalnızca ağız ve diş sağlığı alanında değil, hekimlik ve ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde de ciddi çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve ekibine teşekkür eden Gözen, aile sağlığı merkezleri (ASM) konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldığını, İstanbul genelinde sağlık hizmetlerinin sunumundaki standardı belli bir noktaya getirecek girişimlerde bulunulduğunu ve bu alanda önemli yol alındığını belirtti.

İstanbul'da 9 ayda 175 milyon muayene hizmeti

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte 9 ayda 175 milyon muayene hizmeti verildiğini söyledi.

Güner, İstanbul'un yalnızca Türkiye'ye değil, dünyanın farklı ülkelerinden gelen hastalara da sağlık hizmeti sunduğunu kaydetti.

Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle görev yaptığını vurgulayan Güner, hastaları kendi ailelerinden biri olarak gördüklerini ve onların sağlığına kavuşması için mücadele ettiklerini kaydetti.

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin bu anlayışın önemli örneklerinden biri olduğunu dile getiren Güner, şöyle devam etti:

"Dünyada ağız ve diş sağlığı hizmetlerine hala estetik kaygılar üzerinden bakıldığı bir dönemde biz bu hizmetleri sosyal devlet anlayışıyla ücretsiz ve herkesin erişebileceği şekilde sunuyoruz. İstanbul genelinde 23 ağız ve diş sağlığı hastanemiz ve 1600'den fazla diş hekimimizle hem tedavi edici hem de koruyucu sağlık hizmetlerini sürdürüyoruz."

Güner, sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayan engelli bireylere, çocuklara, evden çıkamayan ve yatağa bağımlı hastalara yönelik evde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin de devam ettiğini belirtti.

İstanbul'un 39 ilçesinde evde ağız ve diş sağlığı hizmeti kapsamında 2 bin 46 vatandaşa ulaşıldığını aktaran Güner, bu hizmetin yalnızca tedavi amacı taşımadığını, hastaların yaşam kalitesini artırmayı da hedeflediğini ifade etti.

Güner, İstanbul'da ilk 9 ayda 4 milyon 500 binden fazla ağız ve diş sağlığı muayenesi gerçekleştirildiğini, toplumda ağız ve diş sağlığına yönelik farkındalık ve ihtiyaçların artmasıyla hizmet kapasitesini de geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Mesleki deneyimlerini paylaştılar

22 Kasım Diş Hekimliği Günü dolayısıyla hazırlanan videoların izletildiği etkinlikte, Güler Safran Çiçek, "Mesleğe İlk Adım" başlıklı konuşmasında mesleğe ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaşırken, Hülya Sezgin ise "Meslekte Bir Ömür" başlıklı konuşmasında meslek hayatındaki tecrübelerini anlattı.

Programın sonunda konuşmacılara katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Protokol üyeleri, diş hekimleri ve davetlilerin katılımıyla toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.