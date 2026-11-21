Başakşehir'de müşterinin aracını park etmek isterken fren yerine gaza basan vale, ciple restoranın içine girdi.

Başak Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki düğün salonuna gelen bir kişi, 34 PMU 440 plakalı cipini park etmesi için valeye verdi.

Aracı park etmek için manevra yapan vale Haluk Çelik, fren yerine gaza bastı.

Hızlanan cip kontrolden çıkarak düğün salonunun yanındaki restoranın içerisine girdi.

Kazada yaralanan olmazken, iş yerinde ve araçta büyük çapta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, restoranda inceleme yaptı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan vale, emniyete götürüldü.