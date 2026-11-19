Arca Çorum FK, 23 Kasım'da Başakşehir deplasmanı için hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arca Çorum FK, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Burak Yılmaz yönetiminde tesislerde yapılan antrenman esneme, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı; futbolcular son bölümde rondo yaptı.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, esneme, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
Futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise pozisyon odaklı rondo çalışması yaptı.
Kırmızı-siyahlılar, İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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